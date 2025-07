Voor tonnen aan gestolen landbouwmachines gevonden, eigenaar onbekend

De politie heeft zaterdagnacht in Eindhoven een trailer vol met gestolen landbouwmachines teruggevonden. Het gaat om zogeheten maisbekken, dat zijn opzetstukken voor een hakselaar. De vier maisvoorzetstukken hebben een waarde van van enkele honderdduizenden euro's.

De maisbekken stonden op een Belgische trailer toen de politie ze vond. Waar precies in Eindhoven de trailer werd aangetroffen, is onbekend. De politie zoekt nog naar de eigenaar van de vier machines en naar getuigen.

Landbouwmaterieel is populair onder dieven omdat de waarde al snel in de tien- tot honderdduizenden euro's loopt. Dat geldt ook voor de in Eindhoven gevonden maisbekken.

90.000 euro

Het gaat vermoedelijk om vier Kemper 375 Plus maisbekken, met tien rijen. De nieuwprijzen daarvan beginnen bij negentigduizend euro. Zelfs een tweedehandsexemplaar van ruim tien jaar oud, levert in goede staat nog altijd een halve ton op.

Een maisbek is een opzetstuk voor een maishakselaar of maaidorser dat speciaal is ontworpen om maisplanten efficiënt te oogsten. De bek geleidt en snijdt de stengels, waarna het gewas wordt gehakseld of gedorst voor onder meer veevoer.