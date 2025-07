Drugsbaron uit Geertruidenberg klemgereden en opgepakt in Slowakije

De politie heeft een drugsbaron uit Geertruidenberg opgespoord in het buitenland en laten oppakken. Het gaat om Giuliano A. (54) alias 'Gandhi'. Hij kreeg vorig jaar ruim acht jaar gevangenisstraf opgelegd, maar nam de benen.

De voorbije jaren werden vaker criminelen gepakt met cryptotelefoons van onder meer Sky en Encrochat, maar met deze dienst was iets bijzonders aan de hand. Anom was speciaal opgezet door de FBI en de Australische politie om criminelen te vangen. Want de politie kon alles stiekem meelezen.

Cryptotelefoons De opgepakte man zou vanaf oktober 2019 bezig zijn geweest met grootschalige handel in allerlei soorten drugs. De zaak kwam aan het rollen in september 2020. De Amerikaanse FBI was op een internationale drugslijn gestuit en tipte de Nederlandse politie. Die zag dat de verdachten met elkaar chatten over drugs via cryptotelefoons van het merk Anom.

Zo kreeg de politie ook een man uit Geertruidenberg in beeld met de bijnaam 'Gandhi'. Vermoedelijk omdat hij altijd op slippers liep. Toen er genoeg bewijs was, werd begin juni 2021 ingegrepen. In zestien landen waren er arrestaties, want over de hele wereld waren er gebruikers van dat Anom. In ons land werd een groep verdachten gearresteerd in onder meer Herpen, Zeewolde, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.

Arrestatiebevel

Tijdens het proces werd het voorarrest van de man uit Geertruidenberg 'geschorst', zoals dat heet. Dat betekent dat hij in vrijheid de uitspraak in zijn zaak mocht afwachten. Maar hij vluchtte. Er kwam daarom een Europees Arrestatiebevel tegen de Brabander

In april 2024 werd hij door de rechtbank Overijssel in Zwolle veroordeeld tot ruim 8 jaar cel en een boete van 72.000 euro. Volgens de rechtbank was hij lid van een criminele organisatie die zich op grote schaal bezighield met internationale drugshandel.

Zo had hij een leidende rol bij de smokkel van onder andere cocaïne in bananendozen, Die kwamen per schip vanuit Colombia naar Hamburg. Ook hield de criminele organisatie zich bezig met de handel in ketamine en MDMA. De drugs werden verkocht aan klanten in onder meer Zweden en Australië.

Drugs vanuit Zuid-Amerika naar Nederland

"Verdachte onderhield het contact met drugscriminelen in het buitenland en verbleef zelf ook langere tijd in Zuid-Amerika om vanuit daar smokkellijnen voor cocaïne te onderzoeken en op te zetten.

Er was sprake van meerdere smokkellijnen en de organisatie was voortdurend bezig om de lijnen te optimaliseren en nieuwe smokkelmethodes te ontwikkelen met het oog op veelvuldige leveringen van drugs vanuit Zuid-Amerika naar Nederland en andere landen." Dat schreef de rechtbank onder meer in haar vonnis.

Diverse medeverdachten kregen ook jarenlange celstraffen. Nog niet alle straffen zijn definitief. Want er lopen nog hoger beroepen, onder meer tegen deze man uit Geertruidenberg die dat nu dus gaat afwachten in de cel.