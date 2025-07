112-nieuws: Middelvinger opsteken naar politie komt scooterrijder duur te staan • Weer aanslag bij horecazaak waar al eerder explosies waren en geschoten is

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

05:59 Middelvinger opsteken naar politie komt scooterrijder duur te staan Een scooterrijder is maandagavond vol tegen een hek gereden in Tilburg. Het ging mis toen hij zijn middelvinger opstak richting agenten die hem wilden controleren. Lees verder Foto: Instagram politie Tilburg Centrum.