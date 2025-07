6e aanslag op grillroom: 'Hij is een goede jongen, dit verdient hij niet'

Veel omwonenden van de Rembrandtgalerij in Roosendaal schrokken maandagnacht rond halfvier wakker van een harde knal. Het was de zesde aanslag in twee maanden tijd op grillroom Sofram. De buurt kijkt er ondertussen niet meer van op: "Het went".

Zwartgeblakerde stoeptegels en gesprongen ruiten zijn de zichtbare sporen van de zoveelste aanslag op grillroom Sofram. Een Turkse supermarktondernemer die twee deuren verder buiten op een krukje een kop koffie drinkt, schudt zijn hoofd en snapt er niks van: "Geen idee, het is een goede jongen, geen slecht mens. Misschien zijn mensen jaloers of zoiets, maar ik weet het niet."

Bij de wasserette tegenover de grillroom reageert een vrouw die de was staat te vouwen verontwaardigd. "In Nederland kan alles. Ik ben mij vannacht ook rot geschrokken van die harde knal." Meer wil ze er niet over kwijt. Voorbijgangers die langs de beschadigde grillroom lopen, zijn eveneens ontdaan: "Schandalig dat dit kan", is een veelgehoorde reactie. Maar opvallend genoeg heerst er ook berusting. Want de mensen uit de buurt kijken ondertussen nergens meer van op.

Politie doet onderzoek (foto: Rene van Hoof)

Een man die even komt kijken kende de eigenaar van de grillroom al als klein jongetje. "Het is een hardwerkende jongen die altijd klaar staat voor iedereen. Vannacht om half vier hoorde ik een harde knal en zag de brandweer. Ik dacht, toch niet weer. Ik weet echt niet waar het vandaan komt", vertelt hij.

Zwartgeblakerde tegels voor de grillroom (foto: Rene van Hoof)