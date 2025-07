Georganiseerde bendes plunderen boerenerven: 'Ze gaan slim te werk'

In Eindhoven werd zaterdagnacht een trailer vol gestolen landbouwmachines teruggevonden. Het materieel is populair onder dieven omdat de waarde al snel in de tien- tot honderdduizenden euro’s loopt. Boeren zijn dan ook vaak slachtoffer van inbraken of diefstallen. Volgens de politie en het ZLTO gaat het in veel gevallen om bendes uit Oost-Europa. Hoe gaan criminelen bij dit soort diefstallen te werk?

Uit een onderzoek onder leden van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) in juni blijkt dat maar liefst 61 procent van de boeren in Brabant en Zeeland ooit slachtoffer is geweest van inbraak of diefstal. “Het gaat daarbij heel vaak om agrarische voertuigen,” zegt Femke van der Plas, vertrouwenspersoon veilig buitengebied bij de ZLTO. “Shovels, tractoren, we zien het allemaal voorbijkomen.” Verzekeraar Interpolis krijgt zeker zes tot tien keer per maand melding van diefstal van landbouwvoertuigen en -machines in Brabant. “In de meeste gevallen is er sprake van georganiseerde diefstal”, vertelt sectormanager Erik van Ophoven. “Het zijn voornamelijk professionele bendes die hun zaken tot in de puntjes voorbereiden."

"Criminele bendes laten zich niet meer zomaar afschrikken door een waakse hond."

Dat maakt het volgens hem moeilijk er vat op te krijgen. “De bendes werken gebiedsgericht en over de landsgrenzen heen. Zowel de voorbereiding als het transport en de eindbestemming zijn vooraf al uitgestippeld.” De ZLTO maakt zich zorgen. “Laatst is er bij een boer al voor de vijfde keer ingebroken", zegt Van der Plas. "Criminele bendes gaan heel slim te werk. Ze weten soms precies waar ze moeten zijn en hoe ze binnenkomen. Ze laten zich niet meer zomaar afschrikken door een waakse hond of beveiligingsmaatregelen."

Het blijkt lastig te achterhalen waar de gestolen machines uiteindelijk terechtkomen maar er is wel een vermoeden. “De landbouwvoertuigen gaan waarschijnlijk naar de landen die voorheen tot het Oostblok behoorden", laat de politie Zeeland-West-Brabant weten.

"Wij horen dat veel machines richting het voormalig Oostblok verdwijnen."

Van de Plas hoort hetzelfde van ZLTO-leden terug. “Zij zien dat voertuigen die lijken op die van hen worden aangeboden op tweedehands websites uit Oost-Europa." Volgens Van Ophoven van Interpolis is het is heel divers waar de gestolen machines terechtkomen. "GPS-apparatuur zien we soms weer in Engeland opduiken. Daarnaast worden sommige machines, zoals tractoren van relatief jonge leeftijd, helemaal gedemonteerd en in onderdelen verkocht." Al met al is het lastig om je als boer te wapenen tegen deze criminelen. Toch zijn er manieren om je zo goed mogelijk voor te bereiden. "Boeren kunnen samen met het Platform Veilig Ondernemen een veiligheidsscan laten doen,” zegt Van de Plas. “Daarin wordt onder andere gekeken naar het veiliger maken van hekwerk, verlichting en camera’s.” Bij agrariër Corné Polak uit Lage Zwaluwe werd drie keer ingebroken: