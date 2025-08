Zorgbakkerij in Megen redt het net: 'De omzet gaat steeds beter'

Ruim een jaar geleden viel het doek voor zorgbakkerij Antoon& Frans in Megen. De nog geen tweeduizend inwoners van het historische vestingstadje Megen vonden dat heel erg. Zo erg, dat een groep mensen, waaronder Wim Vollenberg, besloot de bakkerij dan zelf maar over te nemen. "Het is meer een hobbyproject," zegt de gedreven ondernemer. Rijk worden ze in Megen niet van het bakken van brood. Want een klein stadje als Megen is eigenlijk te klein om een bakker draaiende te houden.

In de bakkerij, die gevestigd is in een statig historisch pand in hartje Megen, werken negen mensen met een verstandelijke beperking. De winkel heeft een nostalgische uitstraling. Je waant je terug in de tijd. Omdat de bakkerij een vergoeding krijgt voor de mensen die er werken, is het net rendabel, legt Wim uit. "Op den duur moet het interessant worden. Op dit moment is het nog niet zo, maar de omzet gaat steeds beter. We moeten het ook wat zakelijker bekijken. Ja, de bakkerij, de energie en alles, dat is ontzettend duur." Wim heeft wel eens slapeloze nachten gehad van het draaiende houden van de bakkerij: "Heel vaak. Maar desondanks is het mijn hobby. Iedere keer als ik in de winkel kom, dan is het voor mij een feestje. Ik geniet hier van de cliënten en alle activiteiten. Echt met zorg zijn ze met alles bezig, daar word ik heel vrolijk van."

Gelukkig heeft de bakkerij er een hele grote klant bijgekregen. Wim benaderde aannemersbedrijf Boskalis, dat rond Megen de komende jaren druk is met de dijkverzwaring. Dat levert per werkdag ruim honderd extra klanten op.

De bakkerij in hartje Megen (foto: René van Hoof).

In de bakkerij achter de winkel zijn de cliënten onder begeleiding druk bezig met het bakken van brood. Renske begeleidt de mensen: "Het is gewoon heel leuk om te doen. De mensen die hier werken hebben best wel wat begeleiding nodig, maar dat vind ik juist fijn: om samen dingen te maken." Sabur is een van de mensen met een beperking. Hij vindt het geweldig om in de bakkerij te werken: "Ik vind het leuk om in de winkel te staan en de klanten te helpen." Op de vraag wat het lekkerste is, antwoordt hij: "Alles is lekker!"

Renske aan het werk (foto: René van Hoof).

Trots laat hij de lekkernijen van de bakkerij zien. Brabantse worstenbroodjes mogen natuurlijk niet ontbreken. Enthousiast laat hij ook de verse chocoladekoekjes zien. "Allemaal vers en met de hand gemaakt." Verder verkopen de krentenbollen en het suikerbrood goed. Sarath uit Megen is een ander personeelslid met een beperking die in de bakkerij werkt. In het begin vond hij het best moeilijk, maar ondertussen heeft hij het vak onder de knie gekregen.

Sararth is hulpbakker (foto: René van Hoof)