'Rolleeder' gaat zeven jaar cel in voor handel in drugs

Hatim van G. uit Eindhoven, alias Rolleeder, heeft weer een veroordeling te pakken. De 44-jarige man kreeg donderdag van de rechtbank in Den Bosch zeven jaar cel voor het bezit van en de handel in harddrugs. Ook heeft hij 130.000 euro witgewassen. Het geld werd in zijn tuin en in een stofzuiger gevonden.

In 2003 en 2019 werden Van G. ook al gevangenisstraffen opgelegd voor vergelijkbare praktijken. Vorig jaar maart werd hij voor drie jaar de cel ingestuurd, omdat hij een jonge vrouw met geweld had verkracht. De man is niet alleen vanwege zijn criminele activiteiten een opvallend figuur. Zijn bijnaam is ‘Rolleeder’, sinds hij in 2000 door een dwarsleasie in een rolstoel zit.

'Spin in web(ben)'

Het Openbaar Ministerie noemde Van G. tijdens de inhoudelijke behandeling twee weken geleden niet voor niets ‘de spin in het web en waarschijnlijk meerdere webben als het gaat om kopen of verkopen van harddrugs en materialen om het te produceren.’

De delicten waarvoor ’Rolleeder’ nu op de blaren moet gaan zitten, kwamen eind augustus vorig jaar aan het licht tijdens een actie van de politie in Eindhoven tegen ondermijnende criminaliteit. In een horecazaak aan de Kruisstraat werd Van G. betrapt toen hij met andere verdachten een drugsdeal aan het beklinken was. Onder een tafel werd een groot bedrag aan contant geld overgedragen.