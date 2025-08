Huismerken Jumbo in België stuk goedkoper, maar prijzen dalen in Nederland

Huismerkproducten van supermarktketen Jumbo blijven in België een stuk goedkoper dan in Nederland. Dat blijkt uit een jaarlijkse steekproef van Omroep Brabant. Een kar met veertien producten in Lommel (België) is bijna zes euro goedkoper dan dezelfde kar in Nederland. Toch is er ook positief nieuws over de Nederlandse prijzen: de helft van de huismerkproducten uit onze steekproef is in een jaar tijd in prijs gedaald.

Ja, de prijzen zijn opnieuw gestegen. In augustus 2024 betaalden we bij de Jumbo in Nederland 25,63 voor veertien huismerkproducten, nu is dat 29,28 euro. In België was dat 20.42 euro en een jaar later is dat bedrag gestegen naar 23,60 euro. De stijging komt vooral door de prijzen van koffie en sinaasappelsap, veel andere producten daalden in prijs.

In Nederland is de helft van de huismerkproducten die wij hebben gekocht in een jaar tijd in prijs gedaald. Dat komt omdat huismerkproducten een 'nieuw wapen' zijn geworden in de strijd om de klant. Consumenten laten steeds vaker A-merken links liggen, Jumbo is daarom bijvoorbeeld ook hun chiquere huismerk 'Jumbo’s' begonnen.

Groot gat met A-merken Wat opvalt, is dat de witte bonen in tomatensaus vorig jaar in België nog goedkoper waren dan bij ons, nu is dat andersom. En daarmee is het verschil met het A-merk HAK flink geworden. Een kilo Jumbo witte bonen in tomatensaus is 1,13 euro, voor HAK betaal je 4,65 per kilo.

Zo werden in 2023 voor het eerst meer huismerkproducten dan A-merken verkocht in de Nederlandse supermarkten. Een gevolg van de torenhoge inflatie. "Huismerken zijn in de supermarkten in Nederland nu goed voor bijna 54 procent van de omzet, en A-merken voor 46 procent", zegt een woordvoerder van Jumbo.

Jumbo geeft aan dat ze op huismerken meer invloed hebben op de kosten en daarmee de verkoopprijs. "Daarbij is ten opzichte van voorgaande jaren de toename van huurprijzen van winkelpanden en de stijging van energiekosten afgevlakt. Door ons op kostenbesparingen en scherpe inkoop te focussen hebben we ook een groot aantal prijsverlagingen kunnen doorvoeren, waaronder op eigen merkproducten."

Enorme prijsstijging

De grootste stijger is in beide landen een pak filterkoffie. Betaalde je in Nederland 2,49 in 2024, nu is dat 6,99 euro. Een stijging van 181 procent. Bij de Jumbo in België is de stijging 115 procent, van 2,79 naar 5,99 euro. Die stijging komt onder andere omdat het normale huismerk is vervangen door het nieuwe 'Jumbo’s'.

"Eerder dit jaar lieten we al weten dat de gemiddelde verkoopprijs voor private label Jumbo's-koffie sinds begin dit jaar ongeveer 20 procent hoger ligt. Dat is echter nog ruim onder de stijging van de inkoopkosten, die meer dan 50 procent zijn gestegen ten opzichte van 2024", verdedigt een woordvoerder van de supermarkt.

België goedkoper met houdbare producten

De producten uit onze steekproef zijn in België dus bijna een kwart goedkoper. Supermarktdeskundige Paul Moers legde vorig jaar al uit dat supermarktketens in België geen andere keuze hebben dan huismerken goedkoper aan te bieden. "Ze moeten de concurrentie volgen en de strijd om de markt daar is harder dan in Nederland."

Opvallend vindt hij de grote prijsverschillen wel. "Die huismerken zijn daar niet goedkoper of duurder om te maken en in te slaan." Sterker nog: bij de Jumbo komen ze uit dezelfde fabriek en hetzelfde distributiecentrum.

Jumbo reageert: "Over het verschil in prijzen tussen België en Nederland heeft supermarktprofessor Laurens Sloot recent nog gezegd dat gezonde boodschappen juist goedkoper zijn in Nederland."

Aardappels, verse groente en fruit zijn in de steekproef van Sloot in Nederland zo'n 25 procent goedkoper dan in Duitsland. Maar met de houdbare producten uit de steekproef van Omroep Brabant is België dus nog altijd een stuk goedkoper.