Geen nieuwe noodopvangplekken in Brabant na noodoproep COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat maandagavond weten zicht te hebben op 800 nieuwe noodopvangplekken in Nederland. Geen enkele van deze nieuwe plekken is in een Brabantse gemeente, bevestigt een woordvoerder van de provincie Brabant. "Ik kan met 99 procent zekerheid zeggen dat er in Brabant geen nieuwe opvangplekken zijn."

De nieuwe plekken zijn beschikbaar geworden na een noodoproep van het COA. De asielopvangorganisatie vroeg halverwege juli aan acht provincies, waaronder Brabant, om in hun gemeenten met spoed 2600 noodopvangplekken te vinden. Het COA wist niet zeker of er aan het eind van juli nog wel genoeg plekken beschikbaar zouden zijn. Per provincie zou het gaan om 325 extra plekken.