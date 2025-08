Deze militairen helpen honger bestrijden in Gaza: 'De wereld beter maken'

Militairen van de luchtmacht op vliegbasis Eindhoven bereiden zich voor op een bijzondere missie: het droppen van voedselpakketten boven de Gazastrook. Het toestel vertrekt woensdag naar Jordanië, om vanaf vrijdag twee weken lang duizenden kilo’s hulpgoederen af te leveren aan mensen in nood.

In Jordanië wordt nauw samengewerkt met andere landen om vluchtplannen, dropzones, weersomstandigheden en locaties op elkaar af te stemmen. Er wordt 16.000 kilo voedsel gedropt. De droppings duren naar verwachting zo'n twee weken. In de pakketten zit onder meer rijst, meel en babyvoeding.

Voordat de pakketten de lucht in gaan, is er veel werk te verzetten. Sergeant Maurice van de 11 Luchtmobiele Brigade is gespecialiseerd in airdrops en werkt als inspecteur. Hij stuurt de teams aan die de ladingen bouwen en controleert of alles veilig is voor transport. "Ik ga kijken waar we goede pakketten van kunnen maken en waarvan we zoveel mogelijk volume kunnen leveren zodat we dit aan de grond kunnen brengen."

Het is een militaire operatie, maar wel een met een uitgesproken humanitair doel. "De situatie op de grond in Gaza is natuurlijk wel bijzonder. Daardoor krijgt deze missie een extra lading", vertelt detachementscommandant Sam, die woensdag mee gaat naar Jordanië. "We kunnen een steentje bijdragen om wat verlichting te bieden voor de bevolking ter plaatse."

Voordat een lading in een vliegtuig belandt, bekijkt een inspecteur de lading. "Die gaat goed controleren of ie daadwerkelijk veilig is." Daarna volgt een tweede inspectieronde, waarbij eventuele laatste aanpassingen worden gedaan. Tot slot doet de luchtmacht, samen met de luchtmobiele brigade, een laatste controle. "De luchtmacht zal 'm droppen."

'Geweldig dat wij deze kans mogen pakken'

Maurice was vorig jaar al een keer bij een vergelijkbare missie in Gaza, maar weet nog niet of hij dit keer mee mag. "Als er ruimte is, ga ik mee. Maar in principe staan wij gewoon op de grond gepland, maar het belangrijkste is dat wij zoveel mogelijk ondersteuning bieden aan de mensen in de Gazastrook. En niet om mee te vliegen."

De motivatie is groot. "We zijn blij dat we deze actie uit mogen voeren. Wij trainen hier het hele jaar voor, dus dan is het ook gewoon geweldig dat wij deze kans mogen pakken. Wat mij trots maakt is dat je daadwerkelijk de wereld – al is het maar een klein beetje – een klein stukje beter kan maken."