Elf zieken bij festival door mogelijk besmette avocado: bedrijf grijpt in

Het Oosterhoutse bedrijf Salud Foodgroup Europe heeft de verkoop van avocadopulp stopgezet na een ernstige voedselvergiftiging in Italië. Op het eiland Sardinië werden elf mensen ziek na een bezoek aan een foodfestival. Diverse slachtoffers, onder wie twee kinderen, zijn opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis.

De bezoekers hadden taco's met guacamole gegeten die mogelijk was besmet met botulisme, schrijft het AD . De avocado die in de guacamole zat, werd geleverd door het Oosterhoutse bedrijf. Het gaat om avocadopulp van het merk Metro Chef, geleverd in zakken van één kilo. Salud Foodgroup Europe heeft de distributie van de bevroren avocadopulp uit voorzorg stopgezet.

Salud Food Group Europe heeft in een schriftelijke verklaring laten weten: ‘Hoewel de exacte oorzaak nog niet is vastgesteld, is de distributie stopgezet en lopen er zowel interne als externe onderzoeken om na te gaan of er een verband kan worden gelegd tussen het product en de gemelde gevallen’.

'Preventieve maatregel'

De terugroepactie is volgens Salud Food het gevolg van een ‘preventieve maatregel’ nadat symptomen van botulisme werden vastgesteld. 'We werken volledig mee met de autoriteiten en blijven ons inzetten voor volledige transparantie en de hoogste normen voor consumentenveiligheid. Onze gedachten zijn bij de getroffenen', schrijft het bedrijf.

Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft een officiële terugroepactie in het leven geroepen.