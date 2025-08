Celstraf of vrijspraak? Rechter oordeelt over oud-Jumbo-baas Frits van Eerd

De rechtbank beslist donderdag over de beschuldigingen aan het adres van Frits van Eerd (58) uit Heeswijk-Dinther. De voormalige Jumbo-baas wordt verdacht van witwassen, omkoping en gesjoemel met sponsorcontracten. Omdat de officier van justitie twee jaar cel heeft gevraagd, hangt Van Eerd dus een gevangenisstraf boven het hoofd. Dat geldt nog meer voor autohandelaar Theo E. uit Drenthe, de andere verdachte in deze zaak.

Frits en Theo kennen elkaar al zo’n 25 jaar uit de motorcrosswereld. Allebei gek van racen. Jumbo sponsorde diverse raceteams, ook dat van Theo E. Maar Theo heeft een duistere kant. Hij verhuurde auto’s aan drugscriminelen. Een deel van het sponsorgeld van Jumbo uit Veghel liet Theo E. doorstromen naar een Friese drugssmokkelaar. De politie kreeg daar lucht van en in 2014 werd Theo opgepakt. In zijn netwerk kwam de politie ook Frits van Eerd tegen: de baas van de Jumbo. Van Eerd was zelfs kort verdachte. De leiding van Jumbo schrok en verbrak alle contacten met E. en betaalde ook de laatste rekeningen niet meer. Maar na een tijdje kregen Frits en Theo toch weer contact, ondanks alle waarschuwingen. Frits hield Theo voortaan wel buiten de boeken. Terwijl de Veghelse ondernemersfamilie van niks wist, luisterde en keek de politie mee. En er kwam een nieuw onderzoek. Corruptie

In 2017 bood E. twee crossmotoren aan. ‘Dat is een mooi kado!!’ reageerde Van Eerd via WhatsApp. Die woorden alarmeerden politie en justitie. Er ging meer naar de hobbywerkplaats van Frits langs het kanaal in Veghel. Gereedschapskisten, een oplegger, nog meer motoren, auto’s en schoonmaakmiddel. E. gaf een cadeau in ruil voor een sponsordeal, zeggen politie en justitie. Die zien het als omkoping van Frits. Een geval van corruptie.

“Dit is puur een privékwestie geweest”, zei Van Eerd eind juni in de rechtszaal. “Ik heb helemaal niets gekregen van meneer E., ik heb alles van meneer E. gekocht.” En er stond niks tegenover, benadrukte Van Eerd. Theo E. ontkende dat hij Van Eerd omkocht. "Ik denk gewoon dat die man niet om te kopen is." Nep-facturen

Toch zagen politie en justitie een crimineel onderonsje. Zo werd een motorcrossteam gesponsord door Jumbo. Op de factuur stond 335.000 euro aan sponsorgeld. Maar in werkelijkheid was dat maar 230.000 euro. Ruim een ton ging stiekem naar E. Die liet dat weer terugvloeien naar Van Eerd, ook met spullen.

Bankbiljetten

En dan waren er verdachte geldvondsten bij Van Eerd. Meer dan vier ton. Verstopt in onder meer een Jumbotas in een koelkast. Tussen al dat contante geld zaten ook 104 biljetten van 500 euro. Dat is een teken van witwassen, volgens het OM. Van Eerd legde uit dat hij al jaren auto’s, motoren en onderdelen cash afrekent, als verzamelaar. Een stapel getuigen ondersteunde zijn lezing. Maar het OM vindt die onbetrouwbaar. Het vele geld in zijn villa was voor noodsituaties. “Als er ooit iets fout gaat heb ik iets waar ik zware criminelen enigszins mee kan helpen, om van mijn gezin af te blijven”, vertelde Van Eerd. De contacten tussen Frits en Theo duurden zo’n vijf jaar. Tot de invallen op 13 september 2022. En daarna zagen ze elkaar bijna drie jaar later weer in de rechtszaal. Tegen Frits van Eerd eiste het OM twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk voor in totaal drie misdrijven. Theo E. (61) hoorde 4 jaar tegen zich eisen voor zeven misdrijven, waaronder belasting- en hypotheekfraude. E. zit momenteel zijn straf uit voor de (witwas)zaak uit 2014. Van Eerd zei tijdens zijn proces van één ding spijt te hebben. "Die omgang met Theo, dat is een heel grote fout van mij geweest. Daardoor sta ik hier.” Waarom Van Eerd dan toch contact hield met de autodealer uit Drenthe is nooit opgehelderd. Mogelijk zegt de rechter er nog wat over.