Explosie zorgt voor commotie in straat: 'Het was net een bom'

Een rustige avond op de Pater Dehonlaan in Bergen op Zoom werd dinsdag wreed verstoord door een forse explosie. De knal zorgde voor flink wat commotie. Twee huizen raakten zwaar beschadigd. Een dag later is een buurvrouw op straat bezig met het opruimen van de scherven. De schrik zit er bij haar nog goed in.

"Ik was in de badkamer", blikt ze terug. "Ineens hoorde ik een knal en zag ik een enorme lichtflits, echt een hele grote. Het was echt een bom." De vrouw rende naar buiten en zag dat het pleintje voor haar huis vol hing met rook en kruitdampen.



Een andere buurtbewoner reageert eveneens vol ongeloof: "Het is eng, heel eng. Ik woon hier al meer dan dertig jaar en dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Scherven op straat (foto: Noël van Hooft).

Volgens de bewoners woont er een Turks gezin in een van de woningen. Het gezin is momenteel met vakantie, weten ze. De zoon was wel thuis, hij was op het moment van de explosie aan het werk. De jongen verblijft momenteel bij familie. Volgens de buurt woont het gezin er al zo'n 25 jaar. Ze leven een teruggetrokken bestaan. Een ander zegt dat het om hardwerkende mensen gaat met studerende kinderen. "Wij weten het ook allemaal niet. Ik kan er verder niks zinnigs over zeggen."

Ooggetuigen zeggen dat ze iemand met een bivakmuts op een fatbike hebben zien wegrijden. In de buurt staan ze voor een raadsel. Niemand begrijpt waarom er een aanslag heeft plaatsgevonden in hun straat. Bij de explosie werden de voordeuren van de huizen eruit geblazen. Niemand raakte gewond. Forensisch specialisten hebben de omgeving onderzocht en de politie heeft buurtonderzoek gedaan. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.