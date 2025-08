Straatroof, doodsbedreiging en winkeldiefstal: werkstraf voor jongen (13)

In korte tijd pleegde een 13-jarige jongen eind vorig jaar een winkeldiefstal, bedreigde hij een buschauffeur met de dood en beroofde hij een leeftijdsgenoot op straat. Dit gebeurde allemaal in Tilburg. Volgens de rechtbank in Breda heeft hij angst en verdriet veroorzaakt. Daarom is de Tilburgse knul veroordeeld tot 100 uur werkstraf.

Ook wacht hem twee weken cel als hij de komende twee jaar weer de fout ingaat. Die kans is niet ondenkbeeldig, want in mei dit jaar kwam hij twee keer met de politie in contact na vechtpartijen. Verder heeft de Tilburger recent twee keer zijn woning verlaten ondanks huisarrest. 'Geen rol voor vader'

De rechtbank vindt het belangrijk dat de tiener zo snel mogelijk onder toezicht van de Stichting Jeugdbescherming en jeugdreclassering komt. Zij kunnen dan zijn moeder bijstaan. ‘Zijn vader heeft in het leven van de jongen geen rol’, zo blijkt uit de uitspraak. Ook zal hij aan zijn sociale contacten moeten werken en voorkomen dat hij vaker verzuimt van school.