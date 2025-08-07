Oud-Jumbo-topman Frits van Eerd schuldig verklaard, 2 jaar de cel in
De rechtbank ging mee in het bewijs dat door het OM was gepresenteerd ten aanzien van alle drie de misdrijven waarvan Frits van Eerd werd beschuldigd. "Het blijft gissen wat zijn motief is geweest", zei de rechtbankvoorzitter.
Frits van Eerd was de enige verdachte die kwam luisteren naar de uitspraak. Zijn medeverdachten lieten verstek gaan. Van Eerd verliet aangeslagen en zonder iets te zeggen de zaal, samen met zijn gezin. Zijn advocaat meldt dat hij vrijwel zeker in hoger beroep gaat.
'Misbruik'
De rechter vindt dat Van Eerd misbruik heeft gemaakt van zijn positie als baas van Jumbo. Hij heeft ook de eigen Jumbo-gedragsregels geschonden en dat is 'buitengewoon kwalijk', oordeelde de rechtbank.
Het witwassen vond bovendien plaats in de "context van zware georganiseerde criminaliteit", stelt de rechter. Uit het dossier blijkt volgens de rechtbank dat Van Eerd zich in kringen van drugscriminaliteit bevond. Medeverdachte Theo E. is een veroordeelde witwasser en had diverse contacten in de onderwereld, zoals in 2014 al duidelijk was geworden.
Medeverdachte Theo E. kreeg 42 maanden voor zijn rol. De Drenthenaar zit momenteel een celstraf uit voor witwassen. Hij mag ook negen jaar geen bedrijf hebben.
Omkoping
Theo E. (61) gaf cadeaus aan Van Eerd, gratis of onder de marktwaarde, vinden de rechters bewezen. ‘Er is dus sprake van omkopingsmiddelen’, oordeelde de rechtbank. Er is een concreet verband bij een aantal giften. Schoonmaakmiddel, brommers, crossmotoren, een dieplader en 25.000 euro gingen naar Van Eerd in ruil voor een sponsorcontract.
Bij de dieplader die vanuit Drenthe naar Veghel ging, zagen de rechters bijvoorbeeld een ‘zeer duidelijk verband’ . Die was bedoeld om Van Eerd gunstig te stemmen. E. heeft daar ook flink aan verdiend. Van Eerd heeft gehandeld in strijd met zijn plicht als 'CEO' van Jumbo door contact met hem te houden. Dat was niet alleen privé, volgens de rechtbank. Kortom: de omkoping is bewezen. E. kocht Van Eerd om.
Valsheid in geschrifte , ook die aanklacht is bewezen volgens de rechtbank. Er is gesjoemeld met facturen door Van Eerd. Bewezen is daarmee ook dat misdrijf.
Witwassen
Ongebruikelijke bankbiljetten lagen op ongebruikelijke plekken bij Van Eerd op zijn werk in Veghel en thuis, ze waren niet opgegeven aan de Belastingdienst en Van Eerd had contact met criminelen, zoals Theo E..
Bij de rechters bleef het witwasvermoeden ook bestaan na de verklaringen van getuigen die uitleg gaven over de herkomst van al dat geld. Dik 427.000 euro is witgewassen. Van Eerd wist dat, volgens de rechtbank.
Terug in de tijd
Autohandelaar Theo E. uit Drenthe en Frits van Eerd kennen elkaar al een kwart eeuw uit de motorsport. Jumbo sponsorde Theo, maar toen in 2014 bleek dat hij geld doorsluisde naar de onderwereld werden de contacten verbroken. Frits van Eerd was ook toen al even kort verdachte in een witwaszaak waarin E. werd veroordeeld.
Jaren later kregen de twee weer contact, opnieuw over sponsoring. Er gingen geld en spullen heen en weer.
Opgepakt
Van Eerd werd in september 2022 opgepakt. Hij zat vijf dagen vast voor verhoor op een politiebureau in Assen. De topman van Jumbo deed al gauw een stap terug om zich volledig op zijn rechtszaak te kunnen richten. Hij werd aangeklaagd.
Bijna drie jaar later volgde een rechtszaak, in juni dit jaar. Het Openbaar Ministerie eiste twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk tegen Van Eerd. Dit voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Tegen medeverdachte Theo E. eiste het OM vier jaar cel. “Ze hebben zich op grote schaal schuldig gemaakt aan financieel ondermijnende criminaliteit”, zei de officier van justitie.
Met deze uitspraken laat de rechtbank weten mee te gaan in die aanklacht.