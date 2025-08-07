Oud-Jumbo-topman Frits van Eerd schuldig verklaard, 2 jaar de cel in

Oud-Jumbo-topman Frits van Eerd (58) is veroordeeld voor omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. De rechtbank in Groningen legde hem daarvoor donderdagmiddag twee jaar cel op. De hele aanklacht aan zijn adres is bewezen. Volgens de rechters is er geen aanleiding voor een deels voorwaardelijke straf, zoals het Openbaar Ministerie (OM) had gevraagd. Vanwege zijn voorbeeldfunctie als voormalig supermarktbaas besloten de rechters een zwaardere straf op te leggen.

De rechtbank ging mee in het bewijs dat door het OM was gepresenteerd ten aanzien van alle drie de misdrijven waarvan Frits van Eerd werd beschuldigd. "Het blijft gissen wat zijn motief is geweest", zei de rechtbankvoorzitter.

Frits van Eerd was de enige verdachte die kwam luisteren naar de uitspraak. Zijn medeverdachten lieten verstek gaan. Van Eerd verliet aangeslagen en zonder iets te zeggen de zaal, samen met zijn gezin. Zijn advocaat meldt dat hij vrijwel zeker in hoger beroep gaat.

'Misbruik'

De rechter vindt dat Van Eerd misbruik heeft gemaakt van zijn positie als baas van Jumbo. Hij heeft ook de eigen Jumbo-gedragsregels geschonden en dat is 'buitengewoon kwalijk', oordeelde de rechtbank.

Het witwassen vond bovendien plaats in de "context van zware georganiseerde criminaliteit", stelt de rechter. Uit het dossier blijkt volgens de rechtbank dat Van Eerd zich in kringen van drugscriminaliteit bevond. Medeverdachte Theo E. is een veroordeelde witwasser en had diverse contacten in de onderwereld, zoals in 2014 al duidelijk was geworden.

Medeverdachte Theo E. kreeg 42 maanden voor zijn rol. De Drenthenaar zit momenteel een celstraf uit voor witwassen. Hij mag ook negen jaar geen bedrijf hebben.

Omkoping

Theo E. (61) gaf cadeaus aan Van Eerd, gratis of onder de marktwaarde, vinden de rechters bewezen. ‘Er is dus sprake van omkopingsmiddelen’, oordeelde de rechtbank. Er is een concreet verband bij een aantal giften. Schoonmaakmiddel, brommers, crossmotoren, een dieplader en 25.000 euro gingen naar Van Eerd in ruil voor een sponsorcontract.