Conflict tussen twee families blijft dooretteren: 'Dit moet stoppen'

De vete tussen twee families die vorig jaar november escaleerde in het beschieten van een huis in Valkenswaard, heeft donderdag een vervolg gekregen. De bewoner van het huis dat werd beschoten, stond voor de politierechter in Den Bosch. Hij zou in mei van dit jaar de stiefvader van de inmiddels veroordeelde schutter met een mes hebben willen bedreigen.

De man die zich voor de politierechter moest verantwoorden was de 46-jarige Ralph V. Hij ontkent dat hij de intentie heeft gehad om iemand om te brengen: “Zo ben ik niet.” V. en de stiefouders van de man die zijn huis onder vuur had genomen, liggen al enige tijd met elkaar overhoop. Ze woonden in dezelfde wijk in Valkenswaard, twee van hun kinderen gingen naar dezelfde basisschool en V. werkte in de drukkerij van het stel. V. stoorde zich meer en meer aan de praatjes die over hem rondgingen. Die waren volgens hem de wereld in geholpen door het stel. Ook zouden zij een aandeel hebben gehad in het beschieten van zijn huis. Ten einde raad verhuisde hij naar Someren, naar een geheim adres. Stoppen slaan door

Toen V. erachter kwam dat bekend was waar hij woonde, sloegen de stoppen door. De ernstige psychische klachten die hij bij een trauma had opgelopen, staken weer de kop op. Ook speelde mee dat hij het gevoel had dat hij had gefaald: dat hij niet had kunnen voorkomen dat zijn huis vorig jaar werd beschoten. En dat hierbij ook zijn drie kinderen en zijn vrouw gevaar hadden gelopen.

V. dronk wat whisky om rustig te worden, pakte een keukenmes en wilde op zijn fiets stappen om de vader van het stel een lesje te leren. Zo stond althans in de aanklacht. V. belde die dag in mei zelf de politie, omdat hij niet instond voor de gevolgen van wat door zijn hoofd schoot. Hij werd opgepakt, moest zijn keukenmes inleveren en ging de cel in. Die gevangenisstraf moest geen gevolg krijgen, hierover waren de officier van justitie en de politierechter het met elkaar eens. Beiden hadden dezelfde visie over het gedoe tussen de twee families: ze zoeken elkaar steeds op, er is continu chaos en onrust. Ook het stel uit Valkenswaard zou er lichamelijk en geestelijk onder lijden, zo bleek uit een slachtofferverklaring die werd voorgelezen. 'Conflict moet stoppen'

De politierechter: “Het blijft maar mis gaan en het zou zomaar kunnen zijn dat de rollen eens omgekeerd zullen zijn en dat de andere partij hier voor ons staat. Dit conflict, waarin beide partijen een groot aandeel hebben, moet stoppen.” Kwam V., die tijdens de zitting een getergde en gefrustreerde indruk maakte, er zonder straf vanaf? Nee hoor: hem werd een boete van 450 euro opgelegd, waar 100 euro vanaf gaat, omdat hij twee dagen in voorarrest heeft gezeten. Hij kreeg deze straf omdat hij de stiefmoeder van de man die zijn huis had beschoten in een sms’je met de dood had bedreigd. Hij werd vrijgesproken van het bedreigen van haar man. De politierechter achtte wel het bezit van het keukenmes bewezen, maar hiervoor kreeg V. geen straf. Geen contact- of gebiedsverbod

In tegenstelling tot de officier van justitie wilde de politierechter V. geen contact- of gebiedsverbod opleggen. Ze heeft er vertrouwen in dat de man zijn belofte nakomt om de andere partij niet op te gaan zoeken.

