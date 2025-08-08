Een festival, hardloopwedstrijd of fotoshoot in het bos gaat je geld kosten

Wie een evenement in het bos wil organiseren of in groepsverband wil sporten, moet daar voortaan minimaal vijftig euro voor betalen. Net als Natuurmonumenten gaat Brabants Landschap verenigingen en particulieren een rekening sturen voor het gebruiken van de natuur. Sportverenigingen en de politiek zijn kritisch op de maatregel.

De Brabantse bossen worden veel gebruikt door wandelaars, fietsers, sporters, maar ook als decor voor festivals en allerlei andere evenementen. Aan die populariteit zit een keerzijde, namelijk dat de natuur er onder lijdt. "Daarom willen we de stroom mensen beter in beeld krijgen en kunnen sturen", legt Jochem Sloothaak van Brabants Landschap uit.

"Het gaat om een symbolisch bedrag."

Het zijn vooral bedrijven en organisaties die voortaan minimaal vijftig euro aan administratiekosten en tien procent van de inschrijfkosten of toegangstickets per deelnemer aan Brabants Landschap moeten betalen. "Het gaat om een symbolisch bedrag om mensen beter te laten nadenken dat het gebruik van de natuur voor hun eigen doel niet vanzelfsprekend is." Maar ook een bruidsfotograaf moet voortaan betalen voor een reportage in de natuur. Een sportinstructeur die een bootcamp organiseert in het bos met acht deelnemers moet ook betalen. En bij die laatste rekent Brabants Landschap nog eens één euro per uur extra, omdat ze regelmatig terugkeren.

"Het is een onorthodoxe manier van de kas spekken."

Sinne Tolsma en Johan van Dommelen van de BBB in Provinciale Staten zijn stellig. "Wij zien de betaling voor het gebruik van de natuur niet meer en niet minder als een onorthodoxe manier van de kas spekken, en dat gaat dan over de rug van de sportieve belastingbetaler en over de rug van de vereniging. Alsof de verenigingen het al niet moeilijk genoeg hebben." Maar Brabants Landschap zegt echt niet te rijk te worden van de nieuwe belasting. "Het is voor ons als stichting altijd lastig om de financiering rond te krijgen, maar dit is echt een symbolisch bedrag. Al zorgen de administratiekosten er wel voor dat we iemand aan het werk kunnen zetten om die administratie ook echt te doen", legt Sloothaak uit.

"Het geld is bedoeld om de natuur goed te houden."

"Het is een typisch Nederlandse gedachte, dat de natuur voor niks is. Maar het gaat om een relatief klein bedrag, waarmee we ervoor zorgen dat de natuur intact blijft." Volgens Sloothaak moet de kostenheffing ook tot het besef leiden dat er gebruik wordt gemaakt van iemand anders zijn terrein en dat daar een kleine vergoeding tegenover mag staan. Veel fietsers zijn het wel eens met Brabants Landschap als ze naar de plannen gevraagd worden. "Ik vind het logisch dat commerciële partijen gaan betalen zodat ze zelf kunnen profiteren van hun activiteiten in natuur", zegt een fietsster. Vooral fotografen en sportevenementen krijg met de nieuwe belasting te maken.

"We zien beter wie ze zijn en wat ze voor de natuur doen."

"We krijgen jaarlijks honderden aanvragen binnen voor met name sportevenementen. Doordat ze nu toestemming nodig hebben voor het gebruik van de natuur en daarvoor betalen, zien we beter wat voor organisatie het is en wat ze voor de natuur doen." Clubs zoals IVN en natuurwerkgroepen die bijdragen aan natuuronderwijs mogen wél gratis wandeltochten en excursies blijven organiseren. "Heel veel mensen mogen nog steeds gratis in onze gebieden komen, het gaat puur om de commerciële activiteiten waar wij nu een bijdrage van vragen", zegt Sloothaak. "Brabants Landschap wil heel ver wegblijven van toegangspoortjes waarbij iedereen moet betalen om de natuur in te kunnen. Die moet zo toegankelijk mogelijk blijven."