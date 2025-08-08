Wanhopige man (54) steekt huis in brand en krijgt 2 jaar cel en tbs

Iwan S. uit Eindhoven gaat voor twee jaar de cel in en hij krijgt tbs met dwangverpleging voor het in brand steken van het huis van zijn ex-vriendin. De rechtbank in Den Bosch heeft dit vrijdag bepaald. De 54-jarige S. stichtte de brand vorig jaar februari in de woning aan de Enzerink in Eindhoven-Zuid. Wonder boven wonder raakte niemand gewond, maar het had erger kunnen aflopen. Ook bedreigde S. de gealarmeerde politie en brandweer.

De uitspraak die de rechter vrijdag deed, moet voor S. geen verrassing zijn. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie (OM) dezelfde straf. Zonder klinische behandeling zal S. een gevaar voor zichzelf en de samenleving blijven, zo verwoordt de rechtbank het. In 2001 kreeg Iwan S. al eens tbs met dwangverpleging voor diefstallen die hij had gepleegd. Tot 2012 kwam hij geregeld in aanraking met politie en justitie. Daarna is hij niet meer veroordeeld. Diverse problemen

S. blijkt verschillende persoonlijkheidsstoornissen en een drankprobleem te hebben, zo concludeerden onder anderen een psycholoog en een psychiater. Ook viel zijn vrouw, die hem veel steun heeft gegeven, weg. De Eindhovenaar wordt zwakbegaafd genoemd en is moeilijk in staat om structuur in zijn leven aan te brengen en om te gaan met anderen. Bij toenemende druk op zijn persoon houdt S. zich lastig onder controle en wordt hij agressief.

Zo kon het gebeuren dat hij vorig jaar februari een eind aan zijn leven wilde maken. Dat gebeurde in het huis van zijn ex-vriendin, die toen in een ziekenhuis lag. "Ik steek mezelf in brand en het huis erbij." Dat zei S. toen hij die avond zelf de politie belde nadat hij een krabpaal van een van zijn katten in brand had gestoken. Los van zijn persoonlijke stoornissen kampte S. met relatieproblemen, stond hij bij een aantal mensen in het krijt en dreigde hij uit zijn huis te worden gezet, omdat er drugs op zijn zolder waren gevonden. Politie en brandweer bedreigd

Volgens de rechter heeft de man door de brandstichting grote risico’s genomen. Omwonenden liepen gevaar, onder wie een buurman die door de spierziekte ALS helemaal verlamd is. S. wist dat hij zo ziek was, maar had er lak aan. De brandstichter keerde zich zelfs tegen de brandweer en politie. Terwijl die ‘gewoon’ hun werk wilden doen, werden ze bedreigd. Tegen een agente zei hij dat hij zijn woning ging opblazen en ‘dat hij ook kan schieten’. De politie nam het dreigement serieus en vuurde zelfs twee waarschuwingsschoten af, terwijl binnen de brand woedde. S. werd door de brandweer nat gespoten en een arrestatieteam wist hem daarna te overmeesteren. De rechtbank hield er bij de uitspraak rekening mee dat S. de brand heeft gesticht in een poging om een eind te maken aan zijn leven. En dat deze daad was ingegeven door wanhoop en ontreddering. Verder bepaalde de rechter dat de man vanwege zijn stoornissen de brand niet geheel kan worden toegerekend. Het is dan ook belangrijk dat hij tbs met dwangverpleging krijgt, ook omdat eerdere behandelingen weinig hebben opgeleverd. Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Het huis is verzegeld, de ruit dichtgetimmerd (foto: Raymond Merkx).