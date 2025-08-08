Brand met drie zwaargewonden in appartementencomplex niet aangestoken

De brand die donderdagavond woedde in een appartementencomplex aan de Brahmslaan in Eindhoven is niet aangestoken. Dat meldt de politie vrijdagavond. Volgens de politie is het onderzoek afgerond en zijn er geen aanwijzingen zijn voor strafbare feiten. Waardoor de explosie en de brand dan wel zijn veroorzaakt, blijft dus onduidelijk. Ook Woningcorporatie Woonbedrijf kon geen helderheid verschaffen.

De meeste flatbewoners konden uiteindelijk rond een uur 's nachts terug naar hun appartement. Al die tijd moesten ze buiten wachten.

Bij de explosie en de brand raakten rond negen uur 's avonds drie mensen zwaargewond. De politie kon pas geruime tijd nadat de brand was uitgebroken, aan haar onderzoek beginnen. Eerst moesten de beschadigde huizen gestut worden.

Voor de bewoners van zes appartementen, die allemaal voorlopig onbewoonbaar zijn verklaard, moest een andere slaapplek worden gezocht. Zij konden niet terecht in hun woning.

Woningcorporatie Woonbedrijf zei eerder deze vrijdag niet te weten wanneer zij weer terug naar huis mogen. "Pas na het onderzoek van de politie doen wij een inspectie en weten we hoe het er voor staat", zegt een woordvoerder. Als Woonbedrijf goedkeuring geeft, kunnen de bewoners terug. Dat besluit is nog niet genomen, want later op de avond zei een woordvoerder dat de bewoners van de zes appartementen of zelf of via Woonbedrijf tijdelijke huisvesting hebben gevonden.

Stichting Salvage zorgde donderdagnacht voor de opvang van het groepje bewoners. Ze konden in het Campanile Hotel in Eindhoven slapen maar moesten die plek vrijdagmiddag rond twaalf uur weer verlaten.