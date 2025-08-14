Deze school start het jaar in een volledig verbouwd gebouw: 'Klaar voor'

Nog een paar dagen en dan is de vakantie voor basisschoolkinderen voorbij. De meeste juffen en meesters zijn daarom al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Voor de Bernadetteschool in Veghel wordt dat anders dan vanouds. Na bijna twee jaar verbouwen, starten ze volgende week in een spiksplinternieuw gebouw.

Voor veel Veghelnaren is de Bernadetteschool een begrip: oud-leerlingen kunnen zich het mooie glas-in-loodwerk nog goed herinneren. Maar het gebouw uit 1954 was op en daarom was een nieuw schoolgebouw hard nodig. Even werd er gedacht aan verhuizen, maar tot vreugde van veel buurtbewoners en juffen en meesters is het oude gebouw opgeknapt. “We wilden de oude vleugel behouden, omdat die gewoon harstikke mooi is”, zegt directrice Silvy Arts. Extra lokalen waren vanwege de groei van de school wel hard nodig, daarom werd er een vleugel aangebouwd. Het pronkstuk daarvan is de nieuwe hoofdingang. Naast de grote deur zit een extra deur van nog geen anderhalve meter hoog, een idee van één van de leerkrachten. “Die is voor onze speciale VIPS”, lacht Silvy. “Dit is onze speciale kinderingang. Ik ken nog geen andere school die dat heeft.”

"Aan het einde van de vakantie begint het weer te kriebelen."

Volgens Silvy zal de start van het nieuwe schooljaar extra spannend zijn voor de leerlingen. "Een nieuwe klas en een nieuwe school." Daarom is ze met haar collega's al druk bezig om alles op orde te krijgen. Juf Ellis Oomen is in het lokaal aan het rommelen waar ze vanaf volgende week een nieuwe groep 8 gaat lesgeven. Ze verdeelt scharen in bakjes en stiften over bekers. “Ik moet ook nog wat roosters maken en dat soort dingen, maar ik ben er klaar voor.”

Juf Ellis maakt het lokaal klaar voor het nieuwe schooljaar (foto: Jos Verkuijlen).

De juf heeft vooral heel veel zin in het nieuwe jaar. "Aan het einde van de vakantie begint het weer te kriebelen. Zeker nu ik hier weer aan het opstarten ben, mogen de kinderen wel weer komen." Voor de klas staan vindt ze het leukste om te doen. Toch zal de eerste dag ook wel weer even wennen zijn, vertelt ze. "Je moet elkaar leren kennen en moet zien of het gaat lopen zoals je wilt. Maar het komt altijd op zijn pootjes terecht."

"Als dinsdag de kinderen op school komen, is alles klaar."