Verborgen camera op wc en in douche snackbar: onderzoek duurt nog wel even
Begin juni viel de politie de snackbar binnen. Bronnen wisten aan Omroep Brabant te vertellen dat op de laptop van de eigenaar duizenden beelden van verborgen camera’s werden aangetroffen. Jarenlang zijn gasten en medewerkers van de friettent gefilmd op de wc en in de douche.
Aangiftes
“Het onderzoek is momenteel nog in volle gang”, vertelt de politie twee maanden na de inval. “We zijn momenteel al het digitale bewijs aan het bekijken en daar gaat veel tijd in zitten.”
Er is op dit moment nog niemand aangehouden. De politie wil niet zeggen of er wel een verdachte in beeld is.
‘Vanwege de gevoeligheid’ wil de politie ook geen openheid geven over of er aangiftes gedaan zijn. “Ik snap dat er veel vragen zijn en ik hoop binnenkort op meer duidelijkheid”, aldus een woordvoerder van de politie.
Cafetaria Marco is na de inval niet meer opengegaan en de telefoonnummers waarop de eigenaar te bereiken was worden niet meer opgenomen of zijn afgesloten. Online is de snackbar ook niet meer te vinden.
Laptop vol beelden
Als de snackbareigenaar begin juni op een festival is, kijken medewerkers op zijn laptop om camerabeelden van buiten te bekijken. Als ze op een verkeerd mapje klikken komen video's van de wc en badkamer naar boven. Volgens een bron gaat het om duizenden beelden van de verborgen camera’s. De medewerkers bellen direct de politie.
Marco, de eigenaar van de friettent, duikt weg als wij een paar dagen na de inval voor zijn deur staan. “Ik heb op dit moment geen tijd voor commentaar.” De deuren van zijn zaak doet hij dicht en op slot. Inwoners en ondernemers reageren geschokt en noemen het ‘een pijnlijke zaak’.