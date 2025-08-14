Verborgen camera op wc en in douche snackbar: onderzoek duurt nog wel even

De zedenpolitie is druk bezig met het onderzoek naar verborgen camera’s op de wc en in de douche van Cafetaria Marco in Werkendam. Door de hoeveelheid beelden zal het ook nog wel even duren, zegt de politie tegen Omroep Brabant. Openheid over de zaak wil de politie op dit moment nog niet geven ‘vanwege het onderzoek en de gevoeligheid van de zaak’.

Begin juni viel de politie de snackbar binnen. Bronnen wisten aan Omroep Brabant te vertellen dat op de laptop van de eigenaar duizenden beelden van verborgen camera’s werden aangetroffen. Jarenlang zijn gasten en medewerkers van de friettent gefilmd op de wc en in de douche. Aangiftes

“Het onderzoek is momenteel nog in volle gang”, vertelt de politie twee maanden na de inval. “We zijn momenteel al het digitale bewijs aan het bekijken en daar gaat veel tijd in zitten.”

Er is op dit moment nog niemand aangehouden. De politie wil niet zeggen of er wel een verdachte in beeld is. ‘Vanwege de gevoeligheid’ wil de politie ook geen openheid geven over of er aangiftes gedaan zijn. “Ik snap dat er veel vragen zijn en ik hoop binnenkort op meer duidelijkheid”, aldus een woordvoerder van de politie. Cafetaria Marco is na de inval niet meer opengegaan en de telefoonnummers waarop de eigenaar te bereiken was worden niet meer opgenomen of zijn afgesloten. Online is de snackbar ook niet meer te vinden.

Cafetaria Marco is gesloten (foto: Noël van Hooft).