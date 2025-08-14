'Voel me vies en bekeken', aangiftes na vondst verborgen camera's snackbar

Meerdere (oud)-medewerkers hebben aangifte gedaan tegen snackbareigenaar Marco vanwege verborgen camera’s op de wc en badkamer van zijn friettent in Werkendam. Dat vertelt een medewerker van de cafetaria tegen Omroep Brabant, zij deed zelf ook aangifte. Dat deed ze nadat ze op de laptop van Marco onder meer op beelden van zichzelf stuitte toen ze op een verkeerd mapje klikte: “Ik voel me vies en bekeken sinds die dag.”

Op zaterdagavond 7 juni komt de politie de snackbar aan de Hoogstraat in Werkendam binnen, ze nemen onder andere een laptop in beslag en de friettent sluit zijn deuren. Bronnen melden aan Omroep Brabant dat het gaat om duizenden beelden van verborgen camera's op de wc en in de douche van de zaak, de camera's zouden er al jaren hangen.

De politie wil op dit moment niks zeggen over aangiftes en een mogelijke verdachte in de zaak, vanwege de 'gevoeligheid van de zaak’. Ze geeft alleen aan dat het onderzoek nog even kan duren vanwege de hoeveelheid beelden die is gevonden.

De medewerker vertelt nu, ruim twee maanden na de ontdekking van de verborgen camera’s, wat er is gebeurd. Als de eigenaar van de snackbar begin juni een dag weg is, naar een festival, pakt ze nietsvermoedend de laptop van haar werkgever. "Ik wilde wat beelden bekijken van een camera buiten, een vrachtwagen had de bosjes geraakt.” Maar ze klikt per ongeluk een verkeerd mapje aan.

“Ik zag beelden van medewerkers en vrienden van Marco die zich aan het omkleden waren”, vertelt ze. Ook zag ze beelden van zichzelf. “Toen was ik er helemaal klaar mee”, gaat ze verder. Samen met enkele collega’s belt ze de politie. Die komt en neemt direct alles in beslag. “Ik heb niet alles aangeklikt, maar ik heb van een afstandje genoeg gezien.” Er waren volgens haar verschillende mapjes met foto's en video's van de verborgen camera's. Zelf heeft ze nooit iets gemerkt van de camera's: “Wij wisten niet eerder van de verborgen camera’s, dat hadden we nooit geaccepteerd.”

'Wil je niet zien'

De camera's hingen in het damestoilet die gebruikt werd door gasten van de snackbar en in de douche in de bovenwoning van de eigenaar. De medewerker verduidelijkt dat de douche werd gebruikt door vrienden, en dat waren soms ook medewerkers van snackbareigenaar Marco. Zelf was ze dus ook te zien op die beelden, terwijl ze zich aan het omkleden was. "Dat wil je niet zien. Ik voel me vies en bekeken sinds die dag."



Na de ontdekking van de beelden doet ze samen met anderen aangifte tegen Marco. Daarna heeft ze niet meer veel van de politie gehoord: "Alleen dat het onderzoek in volle gang is.” Om hoeveel beelden het gaat weet ze niet, maar bronnen gaven eerder dus tegenover Omroep Brabant al aan dat het zou gaan om duizenden beelden.

Van haar oud-werkgever Marco heeft de vrouw niks meer gehoord. Daar zit ze ook niet op te wachten. “Ik hoef geen contact met hem. Ik vind het lastig. We schrikken als we al denken dat we hem zien rijden."

Cafetaria Marco is permanent gesloten en de eigenaar is onbereikbaar.