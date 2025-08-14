Man steelt honderden supboards en moet jaar de cel in
De rechtbank geloofde niets van de verklaring van de man, ook omdat hij zich bij de politie op zijn zwijgrecht had beroepen.
Wat vaststaat is dat de man zich met een vrachtwagen op 14 april 2023 meldde bij een loket van Euro Rijn Xl Logistics. Dat is een logistiek bedrijf in Moerdijk.
De man leek alle procedures te kennen en precies te weten waar hij moest zijn om bijna vierhonderd supboards op te halen. Dat zijn 'planken' waarop watersportliefhebbers peddelen. De totale waarde van deze vracht was 130.000 euro.
De man vertrok met de volgeladen truck, maar kwam nooit aan op de plek van bestemming: alles was dus door hem gestolen en bij iemand anders afgeleverd. Hij kon of wilde niet verklaren voor wie hij deze vracht had opgehaald. Verder maakte de man de indruk dat hij niet wist dat op zijn vrachtwagen valse kentekenplaten waren bevestigd.
Hetzelfde trucje
Vijf maanden later deed de man het dunnetjes over. Opnieuw in Moerdijk, maar ook in Boxtel, meldde hij zich voor het ophalen van zwembadtenten, zwembadhoezen en trampolines. De man dacht dat het allemaal afgekeurde spullen waren.
Eerder had hij hierover nog verklaard dat hij niets wist van de transporten en dat hij in september, toen de diefstal werd gepleegd, op vakantie was in Spanje. Ook beweerde hij dat de sleutels in de vrachtwagen waren achtergelaten, zodat iemand anders er de partij mee kon ophalen. De rechter zette hier grote vraagtekens bij.
De rechter legde hem dus een jaar op, omdat de man zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting en diefstal. Het Openbaar Ministerie had vijftien maanden cel geëist. De man moet ook ruim 2000 euro schadevergoeding betalen aan een van de gedupeerden. Zijn advocaat bepleitte vrijspraak, omdat er volgens hem niet genoeg bewijs zou zijn.
Diefstal statiegeldkratten
Een deel van de trampolines werd in september 2023 teruggevonden in een loods in Moerdijk. De huurder van dat pand zou geweten hebben dat die daar na een diefstal zijn achtergelaten. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij de diefstal. Beide feiten konden niet worden bewezen.
De man kreeg wel om een andere reden een gevangenisstraf van een halfjaar. In de loods lagen tienduizenden statiegeldkratten en ‘onderzetters’ met wieltjes waarmee ze vervoerd kunnen worden.
Hij wist volgens de rechtbank dat ze gestolen waren en hiermee maakte hij zich schuldig aan heling. Volgens de rechter was er sprake van ondermijning en heeft de man niet willen inzien hoe ernstig zijn handelen is geweest.
Hij moet ook een schadevergoeding van ongeveer 6000 euro betalen. De eigenaar van de betrokken loods heeft niks met de diefstallen te maken. De eigenaar van de trampolines werd snel nadat ze waren gevonden, door de politie geïnformeerd.