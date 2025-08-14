Man steelt honderden supboards en moet jaar de cel in

Een man van 26 gaat voor een jaar de cel in, omdat hij in 2023 honderden supboards, zwembadtenten en trampolines gestolen. Hij had ze opgehaald in Boxtel en Moerdijk. Dit gebeurde in opdracht van iemand, van wie hij de naam niet wilde geven. Anders zou de veiligheid van zijn familie in gevaar komen, bleek donderdag bij de rechtbank in Breda.

De rechtbank geloofde niets van de verklaring van de man, ook omdat hij zich bij de politie op zijn zwijgrecht had beroepen. Wat vaststaat is dat de man zich met een vrachtwagen op 14 april 2023 meldde bij een loket van Euro Rijn Xl Logistics. Dat is een logistiek bedrijf in Moerdijk. De man leek alle procedures te kennen en precies te weten waar hij moest zijn om bijna vierhonderd supboards op te halen. Dat zijn 'planken' waarop watersportliefhebbers peddelen. De totale waarde van deze vracht was 130.000 euro. De man vertrok met de volgeladen truck, maar kwam nooit aan op de plek van bestemming: alles was dus door hem gestolen en bij iemand anders afgeleverd. Hij kon of wilde niet verklaren voor wie hij deze vracht had opgehaald. Verder maakte de man de indruk dat hij niet wist dat op zijn vrachtwagen valse kentekenplaten waren bevestigd.