24 huizen ontruimd bij zeer grote brand in Deurne

De vier huizen aan de Maassingel in Deurne waar maandag een zeer grote brand heeft gewoed, zijn voorlopig onbewoonbaar. De huizen zijn zwartgeblakerd en sommige worden nog deels gesloopt om de laatste smeulende resten goed te kunnen blussen. Tegen halfvier was de brand onder controle. De bewoners van de 24 andere woningen die ontruimd zijn, kunnen allemaal weer naar huis toe.

Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen en ook de rook zal vanwege mogelijke gevaarlijke stoffen in de gaten worden gehouden, laat de brandweer weten. Een paar mensen hebben wat rook binnen gekregen en worden nagekeken door medewerkers van een ambulance.

Dikke rookwolken

Het vuur brak rond kwart over een uit in of bij een hoekwoning aan de Maassingel. Op dat moment was er niemand in het huis aanwezig. Het vuur ging gepaard met dikke rookwolken. Rond kwart voor drie werd bekend dat er 24 andere huizen moesten worden ontruimd vanwege de enorme rookontwikkeling. Zij werden tijdelijk opgevangen in een cultuurcentrum in de buurt.

Een school, die op driehonderd meter van de brandhaard staat, hoefde niet te worden ontruimd. Wel kregen medewerkers en scholieren te horen dat ze binnen moesten blijven en ramen en deuren dicht moesten houden. Metingen toonden aan dat daar geen gevaarlijke stoffen zijn waargenomen. Eerder op de middag was er al een NL Alert verzonden, waarin gewaarschuwd wordt uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Binnen een half uur na het uitbreken van de brand, sloeg het vuur over naar de drie andere huizen in het blok. Die bewoners waren op dat moment ook al hun huis uit. De brandweer schaalde op en al snel waren er 35 tot 40 brandweerlieden aan het blussen. Rond kwart voor drie maakte de brandweer bekend dat het gelukt was om verdere uitbreiding te voorkomen.