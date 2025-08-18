24 huizen ontruimd bij zeer grote brand in Deurne
Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen en ook de rook zal vanwege mogelijke gevaarlijke stoffen in de gaten worden gehouden, laat de brandweer weten. Een paar mensen hebben wat rook binnen gekregen en worden nagekeken door medewerkers van een ambulance.
Dikke rookwolken
Het vuur brak rond kwart over een uit in of bij een hoekwoning aan de Maassingel. Op dat moment was er niemand in het huis aanwezig. Het vuur ging gepaard met dikke rookwolken. Rond kwart voor drie werd bekend dat er 24 andere huizen moesten worden ontruimd vanwege de enorme rookontwikkeling. Zij werden tijdelijk opgevangen in een cultuurcentrum in de buurt.
Een school, die op driehonderd meter van de brandhaard staat, hoefde niet te worden ontruimd. Wel kregen medewerkers en scholieren te horen dat ze binnen moesten blijven en ramen en deuren dicht moesten houden. Metingen toonden aan dat daar geen gevaarlijke stoffen zijn waargenomen. Eerder op de middag was er al een NL Alert verzonden, waarin gewaarschuwd wordt uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.
Binnen een half uur na het uitbreken van de brand, sloeg het vuur over naar de drie andere huizen in het blok. Die bewoners waren op dat moment ook al hun huis uit. De brandweer schaalde op en al snel waren er 35 tot 40 brandweerlieden aan het blussen. Rond kwart voor drie maakte de brandweer bekend dat het gelukt was om verdere uitbreiding te voorkomen.
Veel brandweerwagens
Er werden verschillende brandweerwagens op pad gestuurd om het vuur zo snel mogelijk te blussen. Het ging om zeker vier blusvoertuigen en een aantal ondersteunende voertuigen. De brandweer van Deurne kreeg hulp van collega's uit onder meer Geldrop en de Limburgse buurgemeente Venray.
Rond vijf voor twee werd opgeschaald naar Grip 1. Dit gebeurt bij een crisissituatie als er overleg en afstemming nodig is tussen de hulpdiensten als brandweer, politie en ambulance, maar ook de gemeente.
De brand is volgens de brandweer buiten de woning begonnen en heeft zich vervolgens razendsnel ontwikkeld. Wat er gebrand heeft en hoe het kan dat het zo snel is gegaan, wordt nog onderzocht. De politie spreekt mensen in de omgeving, in de hoop dat er zo meer duidelijk wordt.