Woningbrand breidt zich snel uit: vuur slaat over naar omliggende huizen

Vandaag om 13:35 • Aangepast vandaag om 14:23
Rond kwart over een maandagmiddag is er een zeer grote brand uitgebroken in een huis aan de Maassingel in Deurne. Binnen een half uur was het vuur al overgeslagen naar drie andere woningen.
Hans Janssen

Er zijn verschillende brandweerwagens op pad gestuurd om het vuur zo snel mogelijk te blussen. Het gaat om vier blusvoertuigen en een aantal ondersteunende voertuigen. De brandweer van Deurne krijgt hulp van collega's uit onder meer Geldrop en de Limburgse buurgemeente Venray. Ze proberen te voorkomen dat nog meer woningen brandschade oplopen.

Rond vijf voor twee werd opgeschaald naar Grip1. Dit gebeurt bij een crisissituatie als er overleg en afstemming nodig is tussen de hulpdiensten als brandweer, politie en ambulance, maar ook de gemeente.

De oorzaak van de woningbrand in Deurne is onbekend. Volgens de Deurne Media Groep is het vuur begonnen in de tuin van een van de huizen.

Het is evenmin duidelijk of er iemand in het huis was toen de brand uitbrak.

Het vuur gaat gepaard met dikke rookwolken.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Een gebied rondom de brandende woningen werd afgezet (foto: Dave van Hattem).
Rook komt uit de brandende woningen in Deurne (foto: Raymond Sloeserwij Facebook).
De rook verspreidde zich al snel over een groot gebied (foto: Theo Vermeulen).
Ook politie en ambulance werden ingeschakeld (foto: Dave van Hattem).
De brandweer is druk in de weer (foto: Dave van Hattem).
