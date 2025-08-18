'Het ging zo snel', buren onder de indruk van verwoestende brand

“Ik hoorde wat kleine plofjes, zag wat vlammetjes en daarna ging het heel snel.” Jan woont tegenover het blok van vier huizen aan de Maassingel in Deurne dat maandagmiddag door een zeer grote brand werd getroffen. “Mijn vrouw heeft direct 112 gebeld en de brandweer was er snel, maar toen stond de boel al in lichterlaaie.”

Jan denkt dat het vuur aan de achterkant van de hoekwoning is begonnen. “Waar precies, dat kan ik niet zeggen. Ik heb nog geprobeerd wat te blussen met een tuinslang, maar het ging allemaal zo razendsnel. Hoelang het mogelijk gesmeuld heeft, weet ik niet. Binnen twee minuten sloeg het vuur via wat spullen die in de tuin stonden, zoals zonneschermen, over op de drie andere woningen van het blok. Daarna zag je hoge vlammen en ook rook onder de daken vandaan komen. Het was echt een grote fik.” “Of ik bang ben geweest? Nee hoor, daar heb ik geen tijd voor gehad. Bovendien stond de wind, voor ons, gunstig. Mijn zorg ging bovendien uit naar de mensen die er wonen, maar niet iedereen was thuis. Ik weet van een van hen dat die helemaal van streek is en nu bij de buren zit, wat wil je. Wij kregen als omwonenden op een bepaald moment te horen dat we onze huizen moesten verlaten vanwege de enorme rook. En omdat er nageblust moet worden. Uiteraard hebben we daar gehoor aan gegeven. We hebben onze auto gepakt en zijn op afstand gebleven. Je wilt in zulke situaties niemand in de weg lopen.”

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

Ook Ger, een andere omwonende, is onder de indruk van de snelheid waarmee deze middag de buurt op zijn kop werd gezet. “Er moet snel alarm zijn geslagen en de brandweer was er ook heel snel bij”, zegt hij. De man leeft mee met zijn buurtgenoten: “Voor de mensen die hier wonen en die door de brand zijn getroffen, vind ik het heel erg. Ik weet dat in die hoekwoning een echtpaar woont met twee kinderen.”

“Ik zag wat rook onder het dak van een hoekhuis komen en toen stond de brandweer er al. Zoveel rook ook, dit is wel heftig, absoluut.” Hij vindt het dan ook logisch dat er een NL Alert is verspreid. Hierin werd gewaarschuwd om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de brand, wel ademden enkele mensen wat rook in. Het vuur brak rond kwart over een maandagmiddag uit, waarschijnlijk aan de achterkant van de hoekwoning. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar drie andere huizen. De bewoners van een van die woningen worden tijdelijk opgevangen door hun overburen. Totaal ontredderd, zo meldt een verslaggever van Omroep Brabant. Rond halfvier was de brand onder controle.

Buurman Jan (foto: Omroep Brabant).

De schade was groot (foto: Omroep Brabant).

Dikke rookwolken verspreidden zich snel:

De brand leidde tot geschrokken reacties in de buurt: