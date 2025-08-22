Israëlische toeristen gewond bij incident op Kempervennen

Twee Israëlische toeristen zijn op vakantiepark de Kempervennen in Westerhoven donderdag gewond geraakt bij een incident. Dat bevestigt de politie naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. Volgens de krant zijn de toeristen aangevallen. De politie wil dat niet bevestigen.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens De Telegraaf is een groep Israëlische toeristen met stenen belaagd tijdens het paintballen. Twee van de toeristen raakten gewond en moesten volgens de krant naar het ziekenhuis. De politie zegt dat er één iemand is aangehouden.

De Israëlische ambassade in Den Haag reageert kort op het bericht in De Telegraaf: "Er heeft zich een gewelddadig incident voorgedaan in Center Parcs De Kempervennen, waarbij Israëlische burgers het doelwit waren. De zaak wordt onderzocht door de lokale politie.”

De politie komt later met meer informatie wat er precies is gebeurd.