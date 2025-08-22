Vechtpartij na paintballen: Israëlische toeristen gewond, jongen opgepakt
Donderdag aan het eind van de middag speelde een groep mensen paintball op het terrein van het vakantiepark. Daar ontstond blijkbaar ruzie tussen twee groepen over de manier waarop het spel gespeeld werd.
Dat liep uit op een vechtpartij, die zich verplaatste naar een terras. De vechtpartij was tussen leden uit de groep uit Maarssen en Israëlische toeristen. Op het terras werden door meerdere mensen flinke klappen uitgedeeld en volgens getuigen en betrokkenen werden er discriminerende en mogelijk bedreigende leuzen geroepen, meldt de politie. Wat er precies is geroepen is niet duidelijk.
Flinke hoofdwond
De politie greep in en wist beiden partijen uit elkaar te krijgen. Door de vechtpartij raakten een 37-jarige en een 41-jarige man uit Israël gewond. Eén van hen liep een flinke hoofdwond op. De twee mannen werden door het ambulancepersoneel behandeld aan hun verwondingen.
De politie begon in het park meteen met een onderzoek, dat leidde tot de aanhouding van de 15-jarige jongen.
Direct maatregelen genomen
Een woordvoerder van Center Parcs, de eigenaar van het park, zegt dat er een incident geweest tussen twee kleine gezelschappen, waarbij een familieactiviteit is uitgelopen op een vechtpartij.
In een verklaring zegt het park: "Er zijn direct maatregelen genomen om de situatie te beheersen. Twee betrokkenen zijn voor medische controle naar het ziekenhuis gegaan. Over de aanleiding of details van het incident doen wij geen verdere uitspraken. Wij staan hierover in contact met de politie. Beiden gezelschappen verblijven inmiddels niet meer op het park."
De Israëlische ambassade in Den Haag reageert kort op het voorval: "Er heeft zich een gewelddadig incident voorgedaan in Center Parcs De Kempervennen, waarbij Israëlische burgers het doelwit waren. De zaak wordt onderzocht door de lokale politie.”