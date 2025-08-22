Vechtpartij na paintballen: Israëlische toeristen gewond, jongen opgepakt

Twee Israëlische toeristen zijn op vakantiepark de Kempervennen in Westerhoven donderdag gewond geraakt bij een vechtpartij. De vechtpartij gebeurde tijdens een potje paintballen, dat meldt de politie. Een 15-jarige jongen uit Maarssen is opgepakt als verdachte van mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij zit vast.

Donderdag aan het eind van de middag speelde een groep mensen paintball op het terrein van het vakantiepark. Daar ontstond blijkbaar ruzie tussen twee groepen over de manier waarop het spel gespeeld werd.

Dat liep uit op een vechtpartij, die zich verplaatste naar een terras. De vechtpartij was tussen leden uit de groep uit Maarssen en Israëlische toeristen. Op het terras werden door meerdere mensen flinke klappen uitgedeeld en volgens getuigen en betrokkenen werden er discriminerende en mogelijk bedreigende leuzen geroepen, meldt de politie. Wat er precies is geroepen is niet duidelijk.

Flinke hoofdwond

De politie greep in en wist beiden partijen uit elkaar te krijgen. Door de vechtpartij raakten een 37-jarige en een 41-jarige man uit Israël gewond. Eén van hen liep een flinke hoofdwond op. De twee mannen werden door het ambulancepersoneel behandeld aan hun verwondingen.

De politie begon in het park meteen met een onderzoek, dat leidde tot de aanhouding van de 15-jarige jongen.