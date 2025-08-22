Peerke S. runde zijn drugsimperium vanaf een jacht: 12 jaar cel
"Op papier had hij geen inkomen en belasting betalen was niet aan hem besteed. Ondertussen leefde hij echter in weelde, bracht langere tijd door op een luxe jacht op de Seychellen en reisde de wereld rond", oordeelde het hof vrijdag.
S. (62) kreeg een hogere straf, omdat het hof nu ook voldoende bewezen vond dat hij cocaïne exporteerde en ketamine in bezit had. De rechtbank in Den Bosch oordeelde eerder dat daar onvoldoende bewijs voor was, maar het gerechtshof ziet dat dus anders.
'Groot ontzag'
S. is daarnaast opnieuw veroordeeld voor het leiden van een professionele misdaadorganisatie. "De verdachte stuurde andere leden van de organisatie aan, gaf hen opdrachten en bepaalde waarin werd geïnvesteerd. Uit het dossier komt een beeld naar voren dat andere leden van de organisatie groot ontzag voor de verdachte hadden", laat het hof weten.
Peer S. is ook veroordeeld voor witwassen van grote geldbedragen, het opzetten en bevoorraden van drugslabs, voor het maken van crystal meth en verkopen van synthetische drugs. Maar ook de import van een partij van zeker 840 kilo hasj uit Tsjechië.
Handlangers
Ook enkele medeverdachten kregen hogere straffen van het hof voor onder meer het runnen van drugslabs in Eerstel, Bladel en Weert. Zo kreeg zijn vermeende rechterhand Ricardo K. (47) uit Eindhoven geen 7, maar 8 jaar cel.
In totaal zijn er vrijdag in deze zaak acht medeverdachten veroordeeld uit Eindhoven en omgeving. Een negende persoon wacht nog op zijn proces in hoger beroep. Een tiende man is eerder vrijgesproken. Al met al liggen de straffen nog steeds wat lager dan het OM (Openbaar Ministerie) altijd voor ogen had. Tegen Peer S. was steeds vijftien jaar geëist.
Criminele chats
Het bewijs is grotendeels gebaseerd op chats die de verdachten verstuurden via de versleutelde cryptotelefoons van Encrochat, SkyECC en Anom. Peer S. had vijf accounts bij die telefoondiensten.
De politie ontdekte dat hij achter onder meer de schuilnamen 'Tiempodorado' en 'Toirtoise' zat. In de mobieltjes van andere verdachten zat hij opgeslagen onder de namen 'Opa', 'Ouwe', 'Ouwe EHV' en gewoon 'Peer'. Zelf wilde S. daar nooit wat over zeggen, net als over de beschuldigingen zweeg hij.
Luxejacht
Uit politieonderzoek bleek dat Peer zijn instructies gaf vanaf een jacht. "Terwijl andere leden van de organisatie risico’s namen door met grote hoeveelheden drugs en tonnen aan contant geld de weg op te gaan tijdens de eerste coronalockdown, bevond S. zich op een luxe jacht op de Seychellen en gaf hij vanaf daar zijn orders."
Uit politieonderzoek kwam naar voren dat Peer over bakken geld moet hebben beschikt. Dat luxe schip kon je huren voor tussen de 250.000 en 325.000 euro per week.
Peer deed zijn zaakjes aan boord. Ze gingen onder meer over de aankoop van vele duizenden kilo's aan grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Ook ging er voor miljoenen euro's aan cocaïne naar Engeland.
Toen het slecht ging met zijn schoonmoeder regelde hij een vluchtje voor zijn vrouw naar Nederland. Het privévliegtuig kostte een ton.
Xtc-baron
Peter S. is al lang een bekende figuur in de onderwereld. Hij kwam zeker achttien keer in beeld voor drugszaken. Amsterdamse zakenpartners in de onderwereld noemden hem in de jaren negentig 'Peerke'.
In 2002 werd hij gepakt voor de smokkel van miljoenen xtc-pillen naar Duitsland aan boord van een jacht in Zierikzee. S. werd destijds veroordeeld tot bijna twaalf jaar cel. De politie suggereerde toen dat Peter S. een van de grootste xtc-baronnen ter wereld was.
In 2010 kwam hij weer in het nieuws toen zijn huis aan de Boutenslaan in Eindhoven werd beschoten. Een paar jaar later werd hij op Schiphol aangehouden met briefjes van 500 euro in zijn broek: 180.000 euro in totaal. Zelf beweert hij dat hij zijn geld verdiende met antiek en auto’s.