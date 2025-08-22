Peerke S. runde zijn drugsimperium vanaf een jacht: 12 jaar cel

Pillenkoning Peer S., alias Peerke, heeft vrijdag in hoger beroep een zwaardere straf gekregen. De bekende Eindhovense drugsbaron moet 12 jaar de cel in. Dat was eerst tien jaar. Peerke leidde het leven van een klassieke drugsbaron. De politie denkt dat hij een luxe zeiljacht huurde voor zeker een kwart miljoen euro per week.

"Op papier had hij geen inkomen en belasting betalen was niet aan hem besteed. Ondertussen leefde hij echter in weelde, bracht langere tijd door op een luxe jacht op de Seychellen en reisde de wereld rond", oordeelde het hof vrijdag.

S. (62) kreeg een hogere straf, omdat het hof nu ook voldoende bewezen vond dat hij cocaïne exporteerde en ketamine in bezit had. De rechtbank in Den Bosch oordeelde eerder dat daar onvoldoende bewijs voor was, maar het gerechtshof ziet dat dus anders.

'Groot ontzag'

S. is daarnaast opnieuw veroordeeld voor het leiden van een professionele misdaadorganisatie. "De verdachte stuurde andere leden van de organisatie aan, gaf hen opdrachten en bepaalde waarin werd geïnvesteerd. Uit het dossier komt een beeld naar voren dat andere leden van de organisatie groot ontzag voor de verdachte hadden", laat het hof weten.

Peer S. is ook veroordeeld voor witwassen van grote geldbedragen, het opzetten en bevoorraden van drugslabs, voor het maken van crystal meth en verkopen van synthetische drugs. Maar ook de import van een partij van zeker 840 kilo hasj uit Tsjechië.

Handlangers

Ook enkele medeverdachten kregen hogere straffen van het hof voor onder meer het runnen van drugslabs in Eerstel, Bladel en Weert. Zo kreeg zijn vermeende rechterhand Ricardo K. (47) uit Eindhoven geen 7, maar 8 jaar cel.