Door duizenden handtekeningen kunnen deze bomen tóch blijven staan

Hartjes geplakt op boomstammen, protestliedjes bij het stadhuis en een stapel handtekeningen onder de arm. De actievoerders van Zinloos Geveld maakten maandag duidelijk hoe groot de liefde voor de platanen aan de Tilburgse Cityring is. En dat bleef niet zonder resultaat: wethouder Evelien Kostermans (GroenLinks) beloofde de plannen om 135 bomen te kappen opnieuw te bekijken.

De Cityring moet veranderen in een zogenoemde parkring met minder auto’s en meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Maar die vergroening betekende wel dat de 135 platanen die zeventien jaar geleden zijn geplant bij de vorige herinrichting zouden verdwijnen. Volgens het gemeentebestuur is dat nodig voor een stevige herinrichting. Het klinkt tegenstrijdig, maar door de bomen te kappen, zouden er uiteindelijk bijna 300 nieuwe exemplaren terugkomen.

De actievoerders zien dat heel anders. Initiatiefneemster Ingrid Ramaan vindt het zonde dat gezonde bomen zouden verdwijnen: “De bomen zijn waardevol voor de stad. Ze zorgen voor verkoeling en nemen CO2 op. Het is idioot om een plan voor vergroening te beginnen met de kap van volwassen bestaande bomen. Dat had niemand verwacht.”

Volgens haar is het onzeker of jonge bomen in de stad goed zullen groeien. “Er zijn al veel bomen dood verklaard omdat het te droog of te nat was. Juist deze platanen geven nu schaduw en beschermen mensen tegen hittestress.” In korte tijd wist de actiegroep meer dan 6300 handtekeningen op te halen. Ook de Partij voor de Dieren drong bij de gemeenteraad aan om de kap voorlopig uit te stellen.

Wethouder Kostermans nam de petitie in ontvangst en gaf aan opnieuw naar de plannen te willen kijken. “We zien mogelijkheden om enkele tientallen bomen te behouden,” zei ze. Helemaal zonder kap kan het volgens haar niet. “Als we een betere inrichting willen, kunnen we er niet omheen dat er ook een aantal bomen gekapt moeten worden. Maar we nemen dit signaal serieus.”

De komende weken gaat de gemeente in gesprek met de actievoerders. Op 8 september komt er een aangepast plan. De actiegroep is blij met de toezegging dat er opnieuw naar het plan wordt gekeken, maar ze zijn er niet gerust op dat het voldoende zal opleveren.