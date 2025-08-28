Stembus voor Top 900 geopend: bepaal hier jouw favoriete hits

De enige muzieklijst waar Queen en Coldplay hand in hand gaan met Guus en Gerard. Dat is de Top 900, de jaarlijkse lijst met liedjes samengesteld door het publiek. De stembus is weer geopend! Doe mee en vul ook een lijstje in.

Het is inmiddels een ware traditie. Net na de zomervakantie gaan we bij Omroep Brabant weer op zoek naar de allermooiste liedjes voor onze lijst. Dit jaar vieren we een jubileum: het is de 15e. Om dat te vieren trappen we het feestje af met 'De Top 900 Aftrapshow'. DJ Ronny Balk: "Tot middernacht hoor je 15 uur lang alleen maar muziek van de lijstjes die binnenstromen. En weet je wat nou zo leuk is? 15 uur is 900 minuten!"

Guus weer op 1?

In alle voorgaande edities was Guus Meeuwis met 'Brabant' de onbetwiste nummer 1. Of dat dit jaar ook weer zo is, bepaalt het publiek. Brabanders stemmen vaak met een vleugje Brabantse trots en dat maakt de lijst uniek. Ronny Balk: "In onze lijst zitten alle klassiekers uit de pophistorie maar ook onze lokale helden uit Brabant. Dat hebben ze niet in Hilversum!"

Komende week is er volop aandacht voor de Top 900. Zo fietsen de dj's heel Brabant door om iedereen over te halen om te stemmen. De tocht begint bij de studio in Son en gaat naar Bergen op Zoom en weer terug. Alles is de hele dag live te volgen.



Tot vrijdagavond laat stemmen

De stembus sluit op vrijdag 5 september om 23.59 uur. Onder alle deelnemers verloten we 9 x 100 euro concerttegoed.

De Top 900 zelf wordt uitgezonden van 12 tot en met 19 september.