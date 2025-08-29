Onrust op basisschool, man zou piemel aan kinderen laten zien
De meisjes vertelden dat ze buiten aan het spelen waren in een beweegtuin vlakbij de school toen de oudere man naar ze toekwam. De man zou de weg hebben gevraagd. Hij zou de meisje mee hebben genomen naar een afgelegen plek en daar zijn piemel hebben laten zien. De meisjes zouden het gevoel hebben gehad dat ze niet weg konden komen.
De man zou hebben gezegd dat de meisjes het niet door mochten vertellen. Ook vroeg hij of de meisjes hun eigen geslachtsdeel wilden laten zien. Dat hebben de meisjes niet gedaan. Ze zijn er samen vandoor gegaan.
Nog een keer gezien
De politie laat vrijdag weten dat de gebeurtenis bij ze bekend is en dat er aangifte zal worden gedaan. De politie zegt ook dat het voorval overdag en buiten het terrein van de school is gebeurd. Zij doen verder onderzoek en vragen mensen die iets meer gehoord of gezien hebben om zich te melden.
Bericht naar ouders
De school is erg geschrokken van het incident en zegt er 'serieus mee bezig te zijn'. Maarten Jacobs, directeur van de school heeft alle ouders een bericht gestuurd over wat er gebeurd is. Hij vraagt ouders om extra alert te zijn op hun kinderen.
"Bespreek wat je kind zou kunnen doen als een vreemde hen aanspreekt", adviseert de school in het bericht aan ouders. De politie houdt volgens de school ook extra toezicht in de wijk. Daar wil de politie geen uitspraken over doen.
De school is terughoudend om het verhaal in de klas te bespreken. "Wij willen de rust binnen de school bewaren en voorkomen dat kinderen angstig de straat op gaan", laat de school weten.