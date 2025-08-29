Onrust op basisschool, man zou piemel aan kinderen laten zien

Een oudere man zou woensdag zijn geslachtsdeel hebben laten zien aan twee meisjes uit groep 3 en 4 van Openbare Basisschool 't Hout in Helmond. Dat bevestigt de politie vrijdag na een melding. De man zou de meisjes hebben gevraagd of zij ook hun geslachtsdeel aan hem wilden laten zien, maar de meisjes wisten weg te komen. De school heeft ouders gewaarschuwd om extra alert te zijn.

De meisjes vertelden dat ze buiten aan het spelen waren in een beweegtuin vlakbij de school toen de oudere man naar ze toekwam. De man zou de weg hebben gevraagd. Hij zou de meisje mee hebben genomen naar een afgelegen plek en daar zijn piemel hebben laten zien. De meisjes zouden het gevoel hebben gehad dat ze niet weg konden komen. De man zou hebben gezegd dat de meisjes het niet door mochten vertellen. Ook vroeg hij of de meisjes hun eigen geslachtsdeel wilden laten zien. Dat hebben de meisjes niet gedaan. Ze zijn er samen vandoor gegaan.