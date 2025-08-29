Dode man (86) onder verdachte omstandigheden gevonden op erf van familie
Volgens de politie was de man onder verdachte omstandigheden gevonden, zo werd rond kwart over zeven vrijdagavond bekend. In en om de woning is een groot (sporen)onderzoek gaande. De politie zet onder anderen rechercheurs van Forensische Opsporing, drones en speurhonden in. Ook een boerderij in de buurt van de woning waar het slachtoffer is gevonden, zou bij het onderzoek worden betrokken. Het onderzoek kan nog lang gaan duren.
Op het adres zit onder meer een winkel met onder meer tweedehands spullen. Het is gevestigd in een voormalige boerderij.
Het is nog niet duidelijk hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. De persoon is weliswaar onder verdachte omstandigheden aangetroffen, maar de politie houdt vooralsnog meer scenario's open.
De Maaij ligt in het buitengebied van Bergeijk. Er staan verspreid langs deze weg boerderijen en vrijstaande huizen.