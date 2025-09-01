Man laat piemel zien vlakbij school, ouders reageren geschrokken
Vijf dagen na het incident blikt de directeur van de school terug op een aantal onrustige dagen. “Vanmorgen heb ik een bevestiging gekregen van de politie dat ze de juiste hebben. Dan treedt de rust in.”
Wat gebeurde er in Helmond?
Het is woensdagmiddag, de school is uit, als twee meisjes uit groep drie en vier in een beweegtuin voor basisschool ’t Hout aan het spelen zijn. “Opeens komt er een man tevoorschijn en hij vraagt de weg aan de meisjes”, weet schooldirecteur Jacobs. “De meisje lopen een stukje mee en dan laat hij ineens zijn geslachtsdeel zien.”
De man zou daarna hebben gezegd dat de meisjes het niet door mochten vertellen. Ook vroeg hij of de meisjes hun eigen geslachtsdeel wilden laten zien. Dat hebben de meisjes niet gedaan. Ze zijn er samen vandoor gegaan.
Drie dagen na het incident pakt de politie een 74-jarige man uit Nijmegen op. Bij hem thuis zijn gegevensdragers, zoals bijvoorbeeld een laptop en telefoon, in beslaggenomen. Hij wordt volgens de schooldirecteur verdacht van een zedenmisdrijf.
“Donderdagochtend werden wij gebeld door een bezorgde moeder dat haar dochter en een ander kind in de buurt van de school waren lastiggevallen door een man. Dan schrik je”, blikt Jacobs terug. In eerste instantie is het rustig en blijft het rustig. “Maar donderdagmiddag na schooltijd, als ouders met elkaar hebben staan praten, ontstaat er onrust. Toen kwamen er verhalen los.”
Veel vragen
De volgende ochtend staat de schooldirecteur bij de poort van de school om ouders op te vangen en vragen te beantwoorden. “De politie was inmiddels ingelicht en die waren in burger de wijk in gegaan. Dan ontstaat er veel onrust. Wie was die man? Is hij al gepakt? Waar is die man? Er waren heel veel vragen.”
“Wij kunnen dan alleen maar de rust bewaren, de politie hun werk laten doen en feitelijke informatie delen.” Jacobs moet ook verhalen ontkrachten dat het incident op school plaats heeft gevonden. “Dat was niet. Zoiets kan in een wijk gebeuren, hoe spijtig ook.”
Heksenjacht
Melanie heeft een kind in groep drie en heeft er wakker van gelegen. “Het is raar en vies, ik heb mijn jongste net een beetje losgelaten met buitenspelen en dan hoor je zoiets.” Vader Stefan noemt het ‘schokkend’: “We zijn er altijd al mee bezig, je kinderen opvoeden met het feit dat je altijd voorzichtig moet zijn en niet met vreemden mee moet gaan.”
Hij heeft twee kinderen van zeven en negen op de school zitten. “Ik heb het meteen thuis besproken. De een snapte het en de ander wilde meteen vechtlust laten zien, ‘kom maar op’. Er zijn nog veel vragen, maar we moeten even afwachten wat er naar boven komt.”
“Ik ben blij dat de school er rustig mee om is gegaan, zodat je geen heksenjacht krijgt”, vertelt Marcel, vader van een meisje van acht. “Ik heb thuis besproken dat er een man is geweest die zijn piemel heeft laten zien. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen, die heb ik ook een. Zoiets gebeurt natuurlijk vaker maar dit is wel een signaal dat je altijd scherp moet blijven.”
Rust terug
Schooldirecteur Jacobs merkt maandag dat de grootste onrust weg is. “Complimenten voor de politie. Woensdag gebeurde het, donderdag veel onrust, maar zaterdag zat meneer al op het bureau vast. Ik merk daardoor vandaag al geen onrust meer.”
Volgens de directeur gaat het goed met de meisjes. “Wij volgen die kinderen nu. Als we merken dat de kinderen er last van hebben en ermee rond blijven lopen, grijpen we in. Maar in situaties waarin iets spannends gebeurt, is het ook fijn als de rust terug keert. En dat we gewoon de dingen doen zoals we ze elke dag doen.”