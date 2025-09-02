Brandstichter (58) mag even cel uit om zijn huis te verkopen

Een man van 58 uit Valkenswaard mag tijdelijk zijn cel uit om zijn huis te kunnen verkopen. De rechtbank in Den Bosch bepaalde dit dinsdagmiddag. De man hoopt met de overwaarde die hij bij de verkoop verwacht te krijgen zijn buren schadeloos te stellen. Ook weten ze dan dat ze niks meer van hem te vrezen hebben.

De man, Ton van D., zit sinds 9 juni vast. Volgens het Openbaar Ministerie stichtte hij eerder die dag in een dronken bui bij die buren in zijn woonplaats Valkenswaard brand. Dat gebeurde op de hoek van de Le Sage ten Broekstraat en de Alberdinck Thijmstraat. Niemand raakte gewond. Bewoners wisten op tijd te vluchten. Verdachte bekent schuld

Wel liepen verschillende auto’s en een bedrijfsbusje forse schade op. Ook sloeg het vuur over naar een carport en garage van een woning. Een van de bewoners dacht Van D. al herkend te hebben op camerabeelden en dat werd dinsdag bevestigd door de officier van justitie. Tijdens de inleidende zitting speelde de schuldbewuste Van D. open kaart, al werd nog niet duidelijk waarom hij overhoop lag met zijn buren: “Er was onenigheid met hen, mijn relatie was ten einde en een nieuwe baan ging niet door.”

Van D. gaf ook toe dat hij die ochtend onder invloed van alcohol was en dat hij een probleemdrinker is. Eerdere pogingen om af te kicken, liepen op niets uit. “Nu is er geen beter moment om er vanaf te komen. Ik verdien een straf en wil overal aan meewerken.” 'Verkoop binnen zes weken'

Hij wil dus ‘zelfs’ zijn huis verkopen. Zijn buren hebben een schadevergoeding van 85.000 euro geëist en die is volgens Van D. alleen op te brengen als hij zijn huis van de hand kan doen. Van D.: “Ik woon niet al te ver van ASML vandaan, de woonmarkt is gunstig. Het zal me niet binnen drie weken lukken, maar binnen zes weken moet dat wel te doen zijn. En ik hoef er echt geen tonnen aan over te houden.” Vanuit zijn cel is een verkoop lastig en ook wil hij er zijn 18-jarige zoon niet mee opzadelen. Vandaar dat zijn advocate met het plan kwam om Van D. tijdelijk onder voorwaarden vrij te laten, zodat hij gedurende die periode zaken kon doen. Een vriend in Valkenswaard heeft hem al onderdak toegezegd. Vrij onder voorwaarden

Tot enorme opluchting van Van D. wreef de rechter over haar hart. Hij komt volgende week maandag vrij en moet zich op 13 oktober weer bij een Huis van Bewaring melden. Houdt hij zich niet aan de volgende ‘strenge voorwaarden’, dan kan hij direct aangehouden worden: Geen strafbare feiten plegen

Reageren op oproepen van justitie en politie

Contact houden met de reclassering en verslavingsinstituut Novadic, ook voor een eventuele behandeling

Geen gebruik van alcohol

Toestemming voor urine-onderzoek op gebruik van alcohol

Zijn huis alleen betreden als de buren zijn ingelicht en enkel in het bijzijn van familie, hulpverlener of wijkagent. Van D. kon het bijna niet geloven: “Dank u wel, dit is een pak van mijn hart.” En na een stevige handdruk voor zijn advocate en een knipoog naar zijn familieleden verliet hij de rechtszaal om voor enkele dagen zijn cel op te zoeken. De zaak wordt eind november inhoudelijk behandeld.

De enorme schade aan het huis was een dag na de brandstichting nog altijd zichtbaar (Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

