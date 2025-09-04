Buren geschrokken na steekpartij bij echtpaar: 'Liepen vaak hand in hand'

Buurtbewoners reageren geschokt na de steekpartij in het huis van een ouder echtpaar aan de Winnensland in Geldrop. Een 83-jarige vrouw raakte gewond, haar man van 83 jaar oud is aangehouden als verdachte. Buurtbewoners begrijpen niet dat het echtpaar hierin verzeild is geraakt. Ze spreken van een liefdevol echtpaar dat regelmatig hand in hand over straat liep.

Het waren buurtbewoners die woensdagnacht te hulp schoten toen ze geschreeuw hoorden in Geldrop. Aan de Winnensland klonk hulpgeroep. Buurtbewoners belden 112. De hulpdiensten kwamen in actie en sloegen de ruit in van een deur, omdat ze anders niet binnen konden komen. Donderdagochtend doet de politie nog onderzoek bij het huis. De scherven van de ruit zijn een stille getuige van wat zich daar afgelopen nacht heeft voorgedaan. In de buurt wordt verbijsterd gereageerd. "Het zijn enorm lieve mensen, ze liepen ook vaak in hand”, vertelt een buurman (66) over het stel. "Ze zijn laatst nog bij me op de koffie geweest samen, dit had ik nooit verwacht. Ik heb er ook nooit ruzie of geschreeuw gehoord", vertelt hij.

Foto: Raymond Merkx / Omroep Brabant

Ook buurtbewoonster Susanne (50) kent het stel als lieve mensen. "Ze zetten altijd een bakje water klaar voor de hond. Laatst was hier nog een gezellige buurtbarbecue”, zegt ze, wijzend naar een plek vlak voor het huis. Het echtpaar zou daar ook bij aanwezig zijn geweest en voor iedereen klaar hebben gestaan. Buurtbewoner Bernardus laat donderdag zijn hondje uit vertelt dat hij de man geregeld in zijn tuintje zag werken. Hij zou zelfs ook een deel van een gemeentelijke plantsoen, aan de zijkant van het huis, bijhouden. "Ik schrik hiervan. Het zijn oudere rustige mensen, dit had ik hier niet verwacht."

Verdachte wordt donderdag gehoord De politie kan donderdagochtend nog niet veel kwijt over wat er is gebeurd. "Dat moet onderzoek uitwijzen. De verdachte zit nog vast en wordt donderdag gehoord", meldt een woordvoerder. De vrouw is woensdagnacht naar het ziekenhuis gebracht en was volgens de politie wel aanspreekbaar. Over de verwondingen van de vrouw kan de politie vanwege privacy niets zeggen.

Foto: Raymond Merkx / Omroep Brabant