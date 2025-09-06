Bianca ontsnapte aan haar ex, hij doodde zijn nieuwe vriendin

"Iedereen zei: Bianca, dit had jij kunnen zijn." De ex-vriend van Bianca zit momenteel vast op verdenking van doodslag. Hij mishandelde zijn nieuwe vriendin zo erg, dat ze aan de gevolgen van het huiselijk geweld overleed. "Ik leef enorm mee met haar familie, want zij kan het niet navertellen..."

Onlangs kreeg Bianca (32) een telefoontje van haar moeder. "Ik was op mijn werk toen mijn moeder vroeg of ik fijne collega's om me heen had. Ze had gelezen op het nieuws dat er een vrouw was vermoord en ze dacht meteen dat mijn ex-partner ermee te maken zou hebben." Dat bleek te kloppen. "Ik raakte compleet in paniek. Ik heb een week lang zitten trillen." Vier jaar lang had Bianca een relatie met een man die ze al langer uit het dorp kende. "Achteraf gezien had ik in de eerste drie maanden al kunnen weten dat het verkeerd kon gaan. Hij loog, gaf anderen de schuld en keek nooit naar zichzelf. En hij had geen empathisch vermogen." Iets wat Bianca juist wel had. "Hij deed altijd alsof hij problemen had en ik hem moest helpen. Ik heb mezelf compleet weggecijferd voor hem." Na twee jaar kochten de twee een huis. "Na de verhuizing bleef hij nachten weg en zei hij dat dat mijn schuld was. Ik gunde hem nooit iets." Later ontdekte Bianca dat haar ex vreemdging. "Elke keer als ik daarover begon werd hij super agressief. Altijd lag alles aan mij. Hij zoog me helemaal leeg."

"Hij kneep regelmatig mijn keel dicht en ik heb een zware hersenschudding gehad."

Het laatste half jaar van haar relatie ging het steeds vaker mis. "Hij kneep regelmatig mijn keel dicht. Ik kon ook weken niet naar mijn werk omdat mijn gezicht een keer zo dik en opgezwollen was." "Hij sloeg me zelfs een keer zo hard in mijn gezicht dat hij zijn eigen vinger brak. De dagen erna klaagde hij over de pijn, terwijl ik met een zware hersenschudding in bed lag..."

Bianca werd zelfs een keer bewusteloos wakker op de vloer van de woonkamer. "Ik wist niet hoe dat kwam. Diezelfde avond vertelde hij me trots dat zijn high kick zo goed was gelukt", zegt ze vol walging. "Ik heb meerdere keren gedacht dat het mijn allerlaatste dag was. Dat het klaar was." Bianca schaamde zich voor alles wat er thuis gebeurde en vertelde daarom niets aan haar familie en vrienden. "Ik heb een hele tijd gelogen tegen mijn ouders, terwijl ze altijd dag en nacht voor me klaarstaan." Totdat het zo uit de hand liep, dat ze geen andere keus had dan het vertellen. "Ik moest het een vriendin vertellen omdat ik naar de spoedeisende hulp moest voor m'n verwondingen. Ik wist dat ik meer hulp nodig had, dus ben ik daarna ook naar de huisarts gegaan." Waarom ze niet eerder weg is gegaan? "We hadden samen een koophuis. Ik voelde me daar thuis. We hadden een hond om voor te zorgen en ik dacht: ik laat me niet uit mijn eigen huis zetten door deze gek." Aangifte tegen haar ex heeft ze nooit gedaan. "Ik wilde gewoon dat het voorbij was, zodat we allebei verder konden met ons leven. En hij heeft mij zo in de war gebracht dat ik ook dacht dat een gedeelte aan mij lag. Eigenlijk nam ik hem nog steeds in bescherming", beseft ze nu. "Ik vind het gewoon verschrikkelijk dat er nu iemand anders... Voor mij voelt het niet eerlijk dat iemand die helemaal niks over zijn verleden wist, er nu niet meer is", zucht ze in tranen. Hoewel Bianca geen aangifte heeft gedaan, zegt ze wel met de politie gesproken te hebben in het onderzoek naar de dood van de nieuwe vriendin van haar ex.

"Ik wil met de toekomstige daders en slachtoffers gaan praten."

"Ze zeggen dat er één keer in de acht dagen een vrouw in Nederland wordt vermoord. Maar als ik zo het nieuws kijk, krijg echter eerder de indruk dat dit gewoon dagelijks is. Het lijkt normaal te worden. Ik vind het super goed dat er zoveel mensen de straat op gaan. Maar wat doen we er aan de voorkant aan?!" Bianca vindt dat de overheid en scholen meer aandacht moeten besteden aan partnergeweld. "Er worden al lezingen gegeven op scholen over bijvoorbeeld gamen, verslavingen of criminaliteit. Maar waarom wordt partnergeweld niet besproken?" Daarom heeft Bianca een website gemaakt en wil ze haar verhaal gaan delen op scholen. "Ik wil met jongeren, de toekomstige daders en slachtoffers, gaan praten. Partnergeweld komt echt in elke cultuur en op elke leeftijd voor." Ze wil het gesprek openbreken. "Ik ben heel benieuwd of dat ze zelf een relatie hebben. En ook of ze vrienden of vriendinnen hebben die bijvoorbeeld hun locatie willen weten, tegen ze liegen en dingen verdraaien. Ik heb het gevoel dat ik dit heb meegemaakt voor een reden."

