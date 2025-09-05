De stembus gaat bijna dicht, lever je lijstje in voor de Top 900

Wie nog niet gestemd heeft op de Top 900 moet nu toch echt in actie komen. De stembus gaat vrijdagavond namelijk dicht. Jouw lijstje met favoriete liedjes kan er nog gewoon bij. De Top 900 wordt daardoor alleen maar mooier!

De Top 900 is de jaarlijkse muzieklijst van Omroep Brabant. Het publiek bepaalt welke 900 liedjes er gedraaid worden. "Het is de enige lijst waarin Coldplay hand in hand gaat met Guus Meeuwis en waar Queen gebroederlijk naast Gerard van Maasakkers staat", zegt Maarten Kortlever van het radioteam. "Brabant stemt lekker chauvinistisch en dat maakt de Top 900 uniek!"

Je kunt de hele dag nog hier stemmen. Als de stembus dicht is, wordt alles geteld en gecontroleerd. De Top 900 zelf is vervolgens vanaf vrijdag 12 september te beluisteren. Mocht je trouwens nog tips voor jouw lijstje willen, luister dan vanavond naar De Stemfinale. In deze extra radioshow telt Maarten af naar het sluiten van de stembus en draait hij fantastische liedjes die wellicht nog op jouw lijstje kunnen.