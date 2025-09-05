Eindhoven glundert van trots: 'Watertoren is terecht rijksmonument'

Je ziet het al van ver staan als je via de Aalsterweg Eindhoven binnen rijdt: de iconische watertoren. Deze bijzondere 'waterbollen' hebben donderdag officieel de status van rijksmonument gekregen. Dat maakt dit wonderlijke object ook meteen het jongste rijksmonument van Brabant.

"Geweldig, en dat in Eindhoven. Dit is heel erg leuk voor de stad Eindhoven. Een mooi monument ook, ik vind het wel iets hebben", vertelt een vrouw terwijl ze net van haar fiets stapt aan de Aalsterweg. Ze vindt het een terechte titel voor de watertoren die ze regelmatig voorbij fietst. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft donderdag vijftien nieuwe rijksmonumenten aangewezen. Allemaal ontstaan tussen 1965 en 1990. De watertoren in Eindhoven, gebouwd in 1970, is er daar één van. Op de weekmarkt aan het nabijgelegen Sint Gerardusplein is de watertoren onderwerp van gesprek. "Ik vond het prachtig toen ik 't las in de krant. Ze moeten het wel goed onderhouden en mooi wit houden", vindt een vrouw die vlakbij de bollen woont.

"Als ik uit m'n bed stap en zie de zon erop schijnen, dan wordt het een mooie dag."

Hans (91) loopt over de Aalsterweg en is onderweg naar de weekmarkt, hij woont vlakbij de watertoren in verzorgingshuis Wissehaege. "Maar dat is geweldig, dat wist ik helemaal niet", reageert hij op het nieuws. "Ik ben wel ouder, ik ben van 1933", glimlacht hij. "Ik vind de watertoren prachtig, ik kijk altijd uit m'n raam en dan zie ik hoe de zon erop schijnt. Dan zie ik 'm helemaal gloeien. Als ik uit m'n bed stap en zie de zon erop schijnen, dan weet ik: het wordt een mooie dag vandaag." Reden voor een feestje dus. De een viert het met een glaasje water, want dat is waar de watertoren voor dient. Hans weet er wel raad mee: "Ik zal het nieuws vertellen bij Wissehaege en dan ga ik een borreltje halen om het te vieren."