Eindhoven glundert van trots: 'Watertoren is terecht rijksmonument'
"Geweldig, en dat in Eindhoven. Dit is heel erg leuk voor de stad Eindhoven. Een mooi monument ook, ik vind het wel iets hebben", vertelt een vrouw terwijl ze net van haar fiets stapt aan de Aalsterweg. Ze vindt het een terechte titel voor de watertoren die ze regelmatig voorbij fietst.
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft donderdag vijftien nieuwe rijksmonumenten aangewezen. Allemaal ontstaan tussen 1965 en 1990. De watertoren in Eindhoven, gebouwd in 1970, is er daar één van.
Op de weekmarkt aan het nabijgelegen Sint Gerardusplein is de watertoren onderwerp van gesprek. "Ik vond het prachtig toen ik 't las in de krant. Ze moeten het wel goed onderhouden en mooi wit houden", vindt een vrouw die vlakbij de bollen woont.
"Als ik uit m'n bed stap en zie de zon erop schijnen, dan wordt het een mooie dag."
Hans (91) loopt over de Aalsterweg en is onderweg naar de weekmarkt, hij woont vlakbij de watertoren in verzorgingshuis Wissehaege. "Maar dat is geweldig, dat wist ik helemaal niet", reageert hij op het nieuws. "Ik ben wel ouder, ik ben van 1933", glimlacht hij.
"Ik vind de watertoren prachtig, ik kijk altijd uit m'n raam en dan zie ik hoe de zon erop schijnt. Dan zie ik 'm helemaal gloeien. Als ik uit m'n bed stap en zie de zon erop schijnen, dan weet ik: het wordt een mooie dag vandaag."
Reden voor een feestje dus. De een viert het met een glaasje water, want dat is waar de watertoren voor dient. Hans weet er wel raad mee: "Ik zal het nieuws vertellen bij Wissehaege en dan ga ik een borreltje halen om het te vieren."
De watertoren van Eindhoven
De Eindhovense watertoren werd in 1970 gebouwd naar een ontwerp van architect Wim Quist. Hij had geen zin in een ouderwetse bakstenen toren en koos voor drie enorme witte bollen op hoge poten.
Elke bol heeft een doorsnede van tien meter en kan een half miljoen liter water opslaan. Samen maken ze dit de grootste watertoren die ooit in Nederland is gebouwd. Wat de architect toen nog niet kon weten, is dat hij ook meteen de laatste watertoren die in Nederland werd gebouwd had ontworpen.
Het object stamt uit 1970. Je zou denken dat iets heel oud moet zijn om verkozen te worden tot monument, maar dat is niet het geval stelt RCE. Het kost soms tijd om de betekenis ervan in te zien. "Bredere waardering komt vaak pas later, nu beschermen is echter noodzakelijk."
Watertoren is nog steeds in gebruik De meeste watertorens in Nederland zijn tegenwoordig leeg of hebben een nieuwe functie gekregen, maar de witte bollen doen nog precies waarvoor ze ooit zijn gemaakt: water opslaan voor de stad.
Ze zorgen dat er altijd genoeg druk op de leidingen staat, ook als er veel water tegelijk wordt gebruikt. Brabant Water bevestigt dat de toren nog steeds onderdeel is van het drinkwaternetwerk.