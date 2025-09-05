Michael (32) verdachte in dakdekkersoorlog: 3 jaar celstraf geëist

Heeft dakdekker Michael V. een explosief naar een collega gegooid of is hij onschuldig? Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is hij één van de aanslagpleger in de dakdekkersoorlog, maar Michael ontkent alles in een rammelend verhaal. "Ik heb de cobra niet gegooid en verder wil ik niks zeggen." Het OM eist een celstraf van 36 maanden voor de aanslag en het vervoeren van drugs.

"Er is nogal wat gaande in de stad", zegt de officier van justitie, doelend op de dakdekkersoorlog in Den Bosch. "Er wordt gegrepen naar zware explosieven, een Cobra heeft de kracht van een handgranaat. Dat kan niet, het gaat nergens over. Mensen zijn bang, het heeft grote maatschappelijke gevolgen. Daarom verdient dat een zware straf." Volgens het OM verdient het gebruik van een Cobra in Den Bosch een hogere straf dan in de rest van het land. "Vanwege de maatschappelijke impact." Geen antwoord

De 32-jarige dakdekker Michael V. uit Oisterwijk wordt verdacht van het laten ontploffen van een explosief en het in gevaar brengen van mensen en hun omgeving. Dat gebeurde op 9 oktober aan de Wibauthof in Den Bosch met een Cobra 6. Ramen sneuvelden bij de explosie, er raakte niemand gewond. Daarnaast is Michael betrapt tijdens het vervoeren van cocaïne, MDMA en GHB. Hij bekent schuld als het gaat om de drugs. "Daar heb ik spijt van. Ik ben dom geweest door het spul even van a naar b te brengen." Maar als het gaat om de aanslag bij een collega-dakdekker is Michael zwijgzaam. Op veel simpele vragen wil hij niet antwoorden: "Daar wil ik het bij laten, dankjewel."

Eerder al vernielingen

Volgens het OM is er genoeg bewijs dat Michael de aanslagpleger is. Zo zijn er WhatsApp-berichten tussen verdachte en slachtoffer, waarin duidelijk wordt dat er een conflict is. En een paar seconden na de ontploffing ziet een ooggetuige Michael wegrennen uit de tuin van het slachtoffer. Daarnaast is hij twee dagen eerder herkend op de deurbelcamera. Op dat moment werd de videodeurbel, het raam van de voordeur en een auto van het slachtoffer al vernield. "Ik kan me niet herinneren wat er is gebeurd op 7 oktober, dus daar ga ik geen uitspraken over doen. Ik ben daar wel eens aan de deur geweest, maar geen idee of dat op 7 oktober was", reageert Michael. Over de aanslag zegt hij: "Ik heb die Cobra absoluut niet gegooid, dat ben ik niet geweest. En daar wil ik het bij laten." Michael kende slachtoffer

Het verhaal van Michael is vaag. Hij kent het slachtoffer via een vriend met wie hij zelfs samenwoonde. "Van die vriend heb ik inmiddels afscheid genomen. Dat is beter voor mijn toekomst, ik stond niet achter zijn keuzes." Maar V. werkte ook samen met het slachtoffer. "Hij maakte reclame voor mijn dakdekkersbedrijf. Hoe hij dat deed, weet ik niet." Hoeveel hij daar voor betaald heeft, wil Michael niet met de rechter delen. "Hij zorgde voor de klanten en dan maakte ik een offerte." In appgesprekken is wat dreigende taal te lezen over een website die uit de lucht gehaald zou worden. "Ik had geen akkefietje met hem, ik had geen problemen met hem", reageert de verdachte. Reactie advocaat

De officier van justitie vindt dat Michael de Cobra heeft gegooid en mensen in gevaar heeft gebracht met de mogelijkheid tot zwaar lichamelijk letsel. Voor de drugs eist justitie 3 maanden celstraf. Samen met de aanslag komt het neer op 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Advocaat Gerald Roethof vindt al het bewijs te mager. "Er is geen DNA op de Cobra gevonden, alleen wat stukjes papier van het vuurwerk. Deze hele zaak draait om de verklaring van één getuige die iemand heeft zien rennen. Je kunt niet met zekerheid zeggen dat Michael gegooid heeft en dus moet er vrijspraak zijn." Op 19 september doet de rechter een uitspraak.