450 misdienaars komen samen in Oudenbosch: 'Niet iedereen begrijpt het'

Het was een bijzonder tafereel zaterdag in Oudenbosch. 450 misdienaren en acolieten, zo heten misdienaren zodra ze ouder zijn dan 16 jaar, gehuld in hun witte koorhemden liepen in processie naar de basiliek. Daar werd de tweede landelijk Misdienaarsdag gehouden. Die dag is bedoeld om deze 'hulpen van de pastoor' te bedanken en hun verbondenheid onderling te vergroten.

De wind voor religie waait nu gunstig. Dat is een bekend fenomeen wanneer onzekerheid over de toekomst toeneemt. "Daarnaast delen jongeren gemakkelijker onder elkaar dat ze gelovig zijn en worden ze serieuzer genomen door hun leeftijdsgenoten", vertelt pastoor Verbeek. "Het is mooi om te zien dat de misdienaren uit het hele land komen. Elke provincie is ruim vertegenwoordigd."

Het aantal deelnemers was hoger dan tijdens de eerste editie in het Duitse Kevelaer. Daar kwamen toen 370 misdienaren op af. De organisatie was erg tevreden over de opkomst. "Het aantal misdienaren stijgt de laatste jaren", weet pastoor Paul Verbeek die de dag mee organiseerde. "Het is de genade van boven", antwoordt hij op de vraag waarom het aantal actieve misdienaren stijgt. "Zo is het altijd geweest. Dit gaat altijd op en neer."

De misdienaren Marko(16) en Fenna(15) zijn hier een exemplarisch voor beeld van. Marko is al zijn hele leven gelovig en al zijn vrienden weten hiervan. "Ze nemen het serieus en ik word niet uitgelachen, ook al zijn ze niet zelf gelovig."

Fenna is pas een jaar geleden gedoopt en sinds kort misdienaar. "Ik zag hoe mijn moeder zichzelf liet dopen en ik vond dit zo mooi dat ik besloot dat ik me ook wilde laten dopen. Misdienaar zijn, leek me bijzonder. Je staat dan heel dicht bij Jezus, zijn lichaam en zijn bloed dat tijdens de dienst gedeeld wordt."

Bang voor onbegrip

In tegenstelling tot Marko heeft Fenna niet aan haar vrienden verteld dat ze misdienaar is. "Ik ben bang dat niet iedereen het zal begrijpen. Ik zou het zonde vinden om me te moeten verantwoorden voor iets wat ik zelf zo bijzonder vind."

Sinds ze gedoopt is, heeft het geloof Fenna al veel gebracht. "Ik voel me gelukkig en krijg rust. Ik bid ook heel regelmatig. Ik doe dat ook voor anderen en heb het gevoel dat het werkt. Door te bidden krijg ik het gevoel dat ik iets kan doen."