LIVEBLOG

112-nieuws: Auto's botsen op elkaar, bestuurder slaat op de vlucht • Auto gaat in vlammen op in woonwijk

Vandaag om 00:01 • Aangepast vandaag om 06:29
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:29

Auto's botsen op elkaar, bestuurder slaat op de vlucht

Twee auto’s zijn zaterdagavond rond kwart voor elf op elkaar gebotst op de N279 tussen Middelrode en Heeswijk Dinther. De bestuurder van de achterste auto sloeg na het ongeval op de vlucht, maar werd alsnog door agenten gevonden.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
06:23

Auto gaat in vlammen op in woonwijk

Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan op de Henkenshage in Den Bosch is. De politie onderzoekt de zaak.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

