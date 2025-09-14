Advertentie
112-nieuws: Explosie bij huis oudere vrouw, zoon zou dakdekker zijn • Ramkrakers slaan toe bij juwelier, auto rijdt pui eruit
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:50
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:50
Explosie bij huis oudere vrouw, zoon zou dakdekker zijn
Bij een woning aan de Almhof in Den Bosch is maandagochtend een explosief afgegaan. Volgens de buurt woont er een oudere vrouw op het adres. Haar zoon zou een dakdekker zijn.
06:12
Ramkrakers slaan toe bij juwelier, auto rijdt pui eruit
De pui van een juwelier aan de Ginnekenstraat in Breda is in de nacht van zondag op maandag compleet verwoest. Een auto reed in op de zaak. Het rolluik ligt eruit en de schade is groot.
