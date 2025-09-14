112-nieuws: Explosie bij huis oudere vrouw, zoon zou dakdekker zijn • Ramkrakers slaan toe bij juwelier, auto rijdt pui eruit

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06:50 Explosie bij huis oudere vrouw, zoon zou dakdekker zijn Bij een woning aan de Almhof in Den Bosch is maandagochtend een explosief afgegaan. Volgens de buurt woont er een oudere vrouw op het adres. Haar zoon zou een dakdekker zijn. Lees verder Bij deze woning in Oss ging de explosie af