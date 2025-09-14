Navigatie overslaan
112-nieuws: Explosie bij huis oudere vrouw, zoon zou dakdekker zijn • Ramkrakers slaan toe bij juwelier, auto rijdt pui eruit

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:50
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

06:50

Explosie bij huis oudere vrouw, zoon zou dakdekker zijn

Bij een woning aan de Almhof in Den Bosch is maandagochtend een explosief afgegaan. Volgens de buurt woont er een oudere vrouw op het adres. Haar zoon zou een dakdekker zijn.

Lees verder

Bij deze woning in Oss ging de explosie af
Bij deze woning in Oss ging de explosie af
06:12

Ramkrakers slaan toe bij juwelier, auto rijdt pui eruit

De pui van een juwelier aan de Ginnekenstraat in Breda is in de nacht van zondag op maandag compleet verwoest. Een auto reed in op de zaak. Het rolluik ligt eruit en de schade is groot.

Lees verder

.Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
