Drugshandelaar maar 3 jaar de cel in omdat samenwerking niet is bewezen

Een Tilburger (25) is door de rechtbank in Zwolle tot drie jaar cel veroordeeld voor drugshandel. De man handelde vanuit zijn huis in Tilburg in harddrugs. Er was vijf jaar geëist. De straf valt lager uit omdat niet bewezen is dat hij onderdeel uitmaakt van een grotere groep criminelen.

De Tilburger werd na tips eind maart aangehouden in zijn woning. De politie deed daar een inval, maar trof de bewoner in eerste instantie niet aan. Na een doorzoeking van het pand vonden ze hem op het dak, waar hij 'aan het chillen was' en 'zeker niet op de vlucht'.

Tijdens de doorzoeking vond de politie 25 kilo aan harddrugs met een straatwaarde van 116.000 euro. Naast de drugs werden ook een inpakmachine, pillenpers, verzendlabels en andere verpakkingsmaterialen gevonden.

De man wil niks kwijt over een eventuele opdrachtgever. De drugshandelaar is vaker veroordeeld voor drugsgerelateerde zaken. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de man niet alleen handelde, maar er zijn geen andere verdachten aangehouden in de zaak.