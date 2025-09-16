Gevangene in Vught slaat medegevangene in elkaar: 14 maanden cel

Een 25-jarige man heeft in de gevangenis in Vught een medegedetineerde zo ernstig mishandeld dat het slachtoffer meerdere botbreuken opliep. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde de man tot 14 maanden extra cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Wanneer het slachtoffer probeert weg te lopen, schopt de man hem met volle kracht tegen het been, waardoor hij valt. Als het slachtoffer probeert op te krabbelen, volgt opnieuw een harde trap, ditmaal tegen de borst. Door de klap valt het slachtoffer achterover.

De mishandeling vond plaats op 14 februari van dit jaar. Op camerabeelden is te zien hoe het slachtoffer in een dug-out op de luchtplaats zit wanneer de medegevangene op hem afloopt. Na een kort gesprek deelt de man meerdere klappen uit tegen het hoofd van het slachtoffer.

Veel botbreuken

De man neemt daarna opnieuw een vechthouding aan. Hij schopt het slachtoffer in de rug, slaat hem tweemaal op het hoofd en deelt vervolgens nog drie knietjes uit tegen zijn gezicht. Pas wanneer personeel van de gevangenis komt, stopt de aanvaller en loopt hij weg. Bewakers weten hem kort daarna te overmeesteren.

Het slachtoffer hield zware verwondingen over aan de aanval: een gebroken rib, hand en enkel, en daarnaast een blauw oog. Volgens de rechtbank lag een ruzie tussen beide mannen aan de basis van de mishandeling.

Lang strafbald

De rechter rekent de gevangene het geweld zwaar aan. "Hij heeft het nietsvermoedende slachtoffer fors toegetakeld en een conflict met geweld opgelost", stelt de rechtbank.

Tijdens de zitting toonde de man spijt. Hij verklaarde dat hij achteraf een andere keuze had moeten maken en dat hij zijn gedrag wil veranderen.

De man had al een fors strafblad. Eerder stal hij een auto na een proefrit, vernielde hij een wagen, pleegde hij een woninginbraak en mishandelde hij iemand met een ploertendoder en pepperspray. Momenteel zit hij vast in de gevangenis in Roermond. Het is niet bekend hoe lang zijn eerdere straf is.