112-nieuws: Twee auto's in vlammen op, politie houdt rekening met brandstichting
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:32
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
05:32
Twee geparkeerde auto's zijn dinsdagnacht in vlammen opgegaan aan de Rossinistraat in Oss. De politie houdt rekening met brandstichting..
