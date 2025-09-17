Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Medewerkers van Aldi-supermarkt vrezen voor lekken van gevaarlijke stoffen • Beginnend bestuurder scheurt met 157 kilometer per uur over provinciale weg

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:51
nl
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

07:51

Medewerkers van Aldi-supermarkt vrezen voor lekken van gevaarlijke stoffen

Medewerkers van een Aldi-supermarkt aan de Hoofdstraat in Rijen hebben donderdagochtend alarm geslagen omdat zij vreesden dat er gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen. De brandweer heeft rond halfacht metingen verricht en concludeerde daarna dat dat niet het geval was. Het gebeurt vaker dat defecte koelinstallaties van supermarkten gevaarlijke stoffen lekken. Of dat nu ook het geval is, is ook onduidelijk. De supermarkt was nog niet open voor klanten.

Lees verder

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
07:40

Beginnend bestuurder scheurt met 157 kilometer per uur over provinciale weg

Een 19-jarige man uit Tilburg is woensdagavond staande gehouden op de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel omdat hij 157 kilometer per uur reed. Op de Midden-Brabantweg geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De man moest zijn rijbewijs inleveren, meldt de verkeerspolitie Zeeland West-Brabant.

Lees verder

Archieffoto: Omroep Brabant
Archieffoto: Omroep Brabant
06:27

Brandweer rukt uit voor brand in rij hooibalen

Op een weiland in de wijk Brouwhuis in Helmond is brand ontstaan in een rij hooibalen. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Lees verder

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink
06:13

Sigarettendeal loopt uit de hand, auto botst tegen laadpaal en gevel

Twee mannen uit de omgeving van Bergen op Zoom zijn woensdagavond met hun auto tegen een laadpaal en tegen de gevel van een pand gereden in Boxtel. De botsing aan de Parkweg volgde nadat het duo probeerde weg te komen zonder te betalen bij de aankoop van sigaretten.

Lees verder

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!