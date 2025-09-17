112-nieuws: Medewerkers van Aldi-supermarkt vrezen voor lekken van gevaarlijke stoffen • Beginnend bestuurder scheurt met 157 kilometer per uur over provinciale weg

07:51

Medewerkers van een Aldi-supermarkt aan de Hoofdstraat in Rijen hebben donderdagochtend alarm geslagen omdat zij vreesden dat er gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen. De brandweer heeft rond halfacht metingen verricht en concludeerde daarna dat dat niet het geval was. Het gebeurt vaker dat defecte koelinstallaties van supermarkten gevaarlijke stoffen lekken. Of dat nu ook het geval is, is ook onduidelijk. De supermarkt was nog niet open voor klanten.

