112-nieuws: Medewerkers van Aldi-supermarkt vrezen voor lekken van gevaarlijke stoffen • Beginnend bestuurder scheurt met 157 kilometer per uur over provinciale weg

Medewerkers van Aldi-supermarkt vrezen voor lekken van gevaarlijke stoffen • Beginnend bestuurder scheurt met 157 kilometer per uur over provinciale weg
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:51
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:51
Medewerkers van Aldi-supermarkt vrezen voor lekken van gevaarlijke stoffen
Medewerkers van een Aldi-supermarkt aan de Hoofdstraat in Rijen hebben donderdagochtend alarm geslagen omdat zij vreesden dat er gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen. De brandweer heeft rond halfacht metingen verricht en concludeerde daarna dat dat niet het geval was. Het gebeurt vaker dat defecte koelinstallaties van supermarkten gevaarlijke stoffen lekken. Of dat nu ook het geval is, is ook onduidelijk. De supermarkt was nog niet open voor klanten.
07:40
Beginnend bestuurder scheurt met 157 kilometer per uur over provinciale weg
Een 19-jarige man uit Tilburg is woensdagavond staande gehouden op de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel omdat hij 157 kilometer per uur reed. Op de Midden-Brabantweg geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. De man moest zijn rijbewijs inleveren, meldt de verkeerspolitie Zeeland West-Brabant.
06:27
Brandweer rukt uit voor brand in rij hooibalen
Op een weiland in de wijk Brouwhuis in Helmond is brand ontstaan in een rij hooibalen. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.
06:13
Sigarettendeal loopt uit de hand, auto botst tegen laadpaal en gevel
Twee mannen uit de omgeving van Bergen op Zoom zijn woensdagavond met hun auto tegen een laadpaal en tegen de gevel van een pand gereden in Boxtel. De botsing aan de Parkweg volgde nadat het duo probeerde weg te komen zonder te betalen bij de aankoop van sigaretten.
