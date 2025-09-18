Militairen oefenen het droppen van parachutisten en de koning vliegt mee
Het bezoek van de koning werd afgetrapt met een briefing over de grootschalige oefening. Daarna ging hij in gesprek met parachutisten en kreeg hij een toelichting op het inpakken van vracht en de uitvoering van een zogenaamde ‘wave’, waarbij meerdere vliegtuigen in formatie een dropping uitvoeren.
Vervolgens stapte Willem-Alexander aan boord van een C-130 Hercules transportvliegtuig om zelf een dropping van dichtbij mee te maken. In de cockpit kreeg hij uitleg over de uitvoering van de operatie.
Oefening met internationale deelname
Falcon Leap wordt gehouden door militairen van de Luchtmobiele Brigade en het Air Mobility Command (AMC). De oefening is van 8 tot en met 20 september en kent deelnemers uit in totaal twaalf landen, waaronder België, Duitsland, Frankrijk, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Door gezamenlijk te trainen met personeel, uitrusting en vliegtuigen verbeteren de deelnemende landen hun samenwerking en inzetbaarheid.
De oefening is voortgekomen uit de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog. Toen probeerden geallieerde luchtlandingstroepen bruggen in Nederland te veroveren op Nazi-Duitsland. Bij de operatie kwamen veel militairen om het leven.
Twee weken lang luchtlandingsoperaties
De eerste week van Falcon Leap stond in het teken van een grootschalige luchtlandingsoperatie boven de Marnewaard in Groningen, waarbij zo’n vijfhonderd militairen met parachute werden gedropt. Daarbij werden ook voorraden en zwaar materieel vanuit de lucht geleverd.
In de tweede week zijn buitenlandse grondeenheden toegevoegd en wordt op grotere schaal geoefend, onder meer op Twente Airport en de Ginkelse Heide.
Zaterdag wordt Falcon Leap afgesloten met de jaarlijkse herdenking van Operatie Market Garden. Dan landen zo’n zevenhonderd militairen uit verschillende landen met parachutes op de Ginkelse Heide bij Ede, de historische grond waar in 1944 hevig is gevochten.