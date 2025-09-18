Militairen oefenen het droppen van parachutisten en de koning vliegt mee

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan de Vliegbasis Eindhoven. Hij vloog mee tijdens de internationale luchtlandingsoefening Falcon Leap. Tijdens die oefening trainen militairen het droppen van parachutisten en vracht boven Nederland. Het bekendste onderdeel van deze oefening is de massale landing op de Ginkelse Heide bij Ede komende zaterdag voor de herdenking van operatie Market Garden.

Het bezoek van de koning werd afgetrapt met een briefing over de grootschalige oefening. Daarna ging hij in gesprek met parachutisten en kreeg hij een toelichting op het inpakken van vracht en de uitvoering van een zogenaamde ‘wave’, waarbij meerdere vliegtuigen in formatie een dropping uitvoeren.

Vervolgens stapte Willem-Alexander aan boord van een C-130 Hercules transportvliegtuig om zelf een dropping van dichtbij mee te maken. In de cockpit kreeg hij uitleg over de uitvoering van de operatie.

Oefening met internationale deelname

Falcon Leap wordt gehouden door militairen van de Luchtmobiele Brigade en het Air Mobility Command (AMC). De oefening is van 8 tot en met 20 september en kent deelnemers uit in totaal twaalf landen, waaronder België, Duitsland, Frankrijk, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Door gezamenlijk te trainen met personeel, uitrusting en vliegtuigen verbeteren de deelnemende landen hun samenwerking en inzetbaarheid.