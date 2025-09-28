In deze oude boerderij zijn 60 jaar geleden de eerste Mars-repen gemaakt

Het is een opvallende verschijning tussen de torenhoge fabrieken op industrieterrein De Dubbelen in Veghel. Tussen de productiehallen van de Mars staat een boerderij uit 1889. Een plek met veel historie, zeker ook voor de grootste chocoladerepenfabriek ter wereld. "Het is de plek waar het allemaal begonnen is", vertelt Roel Govers, directeur communicatie.

Tientallen koeien en wat boeren hebben door de jaren heen plaatsgemaakt voor zakenlui en vergaderingen. De boerderij heeft inmiddels de functie als vergader- en ontvangstlocatie. "Er is een goede reden voor dat de boerderij vandaag de dag hier nog steeds staat", zegt de directeur. Om die 'goede reden' te weten is het belangrijk om terug te gaan naar 1889. "De boerderij is in dat jaar gebouwd door de Veghelse bakker, koopman en gemeenteraadslid Jan Scheij", vertelt Rolf Vonk, namens heemkundekring Vehchele. Na de dood van de Veghelaar in 1897 komt de boerderij in handen van zijn dochter Maria Elisabeth Scheij. Tot 1922 blijft de boerderij in het bezit van de familie. Daarna worden de Gerardus van der Linden en Elisabeth van de Ven uit Veghel de nieuwe eigenaren. Drie ongehuwde zoons

Zij wonen met hun gezin in het buurtschap Dorshout. "De drie ongehuwde zoons worden in 1951 eigenaar van de boerderij. Dat zijn Jan, Driek en Jas van der Linden. Ze runnen er jarenlang een gemengd boerenbedrijf, totdat de gemeente Veghel in 1962 aanklopt."

De boerderij in handen van Mars (foto: Heemkundekring Vehchele).

Op dat moment start de geschiedenis van de chocoladefabriek. "We zijn in 1962 gaan zoeken naar een geschikte locatie om een fabriek te bouwen op het Europese continent", weet Roel Govers. "De gebroeders Mars kwamen uiteindelijk in Veghel terecht." De gemeente verwelkomde de heren enthousiast. "Zij hadden een stuk grond, alleen een stukje ervan was nog niet in het bezit van de gemeente. Uiteindelijk hebben de drie broers de grond verkocht, maar op één voorwaarde."

Luchtfoto van de bouw van de fabriek van Mars in 1963 (foto: heemkundekring Vehchele).

Die voorwaarde was dat de boerderij in stand zou blijven. "En daar houden wij ons aan tot op de dag van vandaag", vertelt Govers over de geschiedenis van de chocoladefabriek, waarvan de bouw in 1962 begon. "Die bouw ging heel voorspoedig, tot er een brand ontstond", vult hij aan. De fabriek brandde tot de grond toe af. "Op dat moment speelde de boerderij een belangrijke rol. De eerste repen waren namelijk al verkocht in Nederland en die moesten worden gemaakt."

"De allereerste Europese repen komen dus uit de boerderij."

Terwijl de fabriek in zo'n negen maanden werd herbouwd, was de boerderij een soort mini-chocoladerepenfabriek. "En die werdenmet de hand gemaakt in de boerderij. We hadden wel machines, maar die waren bedoeld voor de fabriek en pasten niet in de boerderij." "De allereerste Europese repen komen dus uit de boerderij", vertelt Govers trots. "Het is de plek waar het allemaal begonnen is. Dat is een mooi verhaal dat we graag vertellen. Het is een stukje historie dat heel bijzonder is." Tientallen jaren later staat de boerderij nog steeds op het terrein van de inmiddels grootste chocoladerepenfabriek ter wereld. "We gebruiken hem vandaag de dag vaak als vergaderruimte. Het is dus zeker geen doorn in het oog en houden ons graag aan de belofte dat het historische pand zou blijven staan."

Een van de vergaderruimtes in de boerderij (foto: Tom Berkers).