Schrik bij bewoner na explosie: 'Ik denk niet dat ik vannacht slaap'

Anthony Frans uit Tilburg is enorm geschrokken. Zondagnacht ging er een explosief af bij zijn huis aan de Professor Kernkampstraat. De voorruit ligt er grotendeels uit en voorlopig zit er tijdelijk een dun vervangend raampje in. Anthony slaapt er precies boven. "We wonen hier al 25 jaar en ik heb nog nooit trammelant gehad," vertelt hij. Tot nu dus. "Ik denk niet dat ik vanavond goed kan slapen."

Anthony heeft zijn zwartgeblakerde kozijn net weer wit geschilderd en vertelt wat er gebeurde in de nacht van zondag op maandag. "Het was ongeveer vier uur ’s nachts toen ik een flinke knal hoorde. Toen ik het raam opendeed, zag ik vlammen." De politie was snel ter plaatse. Waarom juist bij zijn huis een explosief afging, zegt Anthony niet te weten. "Ik heb geen vijanden, dus ik weet niet hoe het komt. Dit is doelbewust." Bij het huis lag nog een explosief, maar dat ging niet af.

"Nu heb ik zelf ook een camera opgehangen. Voor mijn veiligheid."

De beveiligingscamera van zijn buurman legde het voorval vast. "Daar zie je een jongen met capuchon wegrennen," zegt Anthony. Hij schat hem een jaar of zestien. "Nu heb ik zelf ook een camera opgehangen. Voor mijn veiligheid." Anthony woont samen met zijn vrouw, die gastouder is. Zij kon maandag geen kinderen opvangen. Er raakte niemand gewond bij de explosie, maar de schrik zit er goed in. "Over zes weken kan de nieuwe ruit pas worden gezet," vertelt hij.

